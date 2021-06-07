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Petshoplar kapatılacak mı? Petshop hayvan satışı yasaklandı mı?

Petshoplar kapatılacak mı? Petshop hayvan satışı yasaklandı mı? Ak Parti hayvan haklarının düzenlenmesi için çalışmalarına devam ediyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal hayvan hakları konusunda devam eden çalışmaların Meclis tatile girmeden tamamlanacağını açıkladı.

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07.06.2021 14:47:36
Petshoplar kapatılacak mı? Petshop hayvan satışı yasaklandı mı?

Petshoplar kapatılacak mı? Petshop hayvan satışı yasaklandı mı? Ak Parti hayvan haklarının düzenlenmesi için çalışmalarına devam ediyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal hayvan hakları konusunda devam eden çalışmaların Meclis tatile girmeden tamamlanacağını açıkladı. Ünal açıklamasında "Hayvanların sağlıksız ortamlarda tutulduğu petshoplar kapatılacak." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal hayvan hakları yasasıyla ilgili çalışamların devam ettiğini belirtti. Ünal açıklamasında  "Meclis tatile girmeden çalışmaları tamamlayacağız" dedi.

Petshoplar kapatılacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek. AK Parti MYK toplantısında uzun süredir üzerinde çalışılan Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılacak değişiklik masaya yatırılacak.

Beslediği hayvanı sokağa terk edenlere para cezası verilecek. Hayvanların üzerinde bulunan çip ile hayvanı kimin sokağa bıraktığı rahatlıkla tespit edilecek. Hayvanların sağlıksız ortamlarda tutulduğu petshoplar kapatılacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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