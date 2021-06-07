Petshoplar kapatılacak mı? Petshop hayvan satışı yasaklandı mı?

Petshoplar kapatılacak mı? Petshop hayvan satışı yasaklandı mı? Ak Parti hayvan haklarının düzenlenmesi için çalışmalarına devam ediyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal hayvan hakları konusunda devam eden çalışmaların Meclis tatile girmeden tamamlanacağını açıkladı.