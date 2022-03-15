Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Petek Dinçöz, eşi Serkan Kodaloğlu ile anlaşmalı olarak boşanma kararı aldıklarını duyurdu. Magazin dünyasına bomba gibi düşen haber sonrası birçok kullanıcı Petek Dinçöz'ün kim olduğu merak ediyor... Petek Dinçöz kimdir? Petek Dinçöz nereli ve kaç yaşındadır? I Petek Dinçöz boşandı mı? İşte detaylar...

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Petek Dinçöz, eşi Serkan Kodaloğlu ile anlaşmalı olarak boşanma kararı aldıklarını duyurdu. Magazin dünyasına bomba gibi düşen haber sonrası birçok kullanıcı Petek Dinçöz'ün kim olduğu merak ediyor... Petek Dinçöz kimdir? Petek Dinçöz nereli ve kaç yaşındadır? I Petek Dinçöz boşandı mı? İşte detaylar...

PETEK DİNÇÖZ KİMDİR?

Petek Dinçöz, 29 Mayıs 1980 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir.

Babasını çocukken kaybeden Dinçöz'ün, Necdet adında bir erkek kardeşi vardır. İlköğrenimini Gazi Ortaokulunda tamamladı ancak bir süre sonra okulu bırakıp mankenliğe adım attı. 1997 yılında katıldığı Kıbrıs Güzellik Yarışması'nda 2. olan ünlü manken aynı zamanda Vizyon Production/ Atilla Kaplakarslan tarafından keşfedilip, 2 yıl eğitim görüp 1999 yılında Kıbrıs Güzellik Yarışması'nda Basın Güzeli de seçilmiştir. Yakaladığı kariye başarısı ile TV dünyasının ilgisini çeken Petek Dinçöz, Temmuz 1998'de başlayan Sırılsıklam adlı dizide Eylül 1999'da 2. sezonda başrolü oynayarak dâhil olmuştur. Dinçöz'ün oynadığı ikinci dizisi ise 2000 yapımı Zehirli Çiçektir. Dizide Tuğba Özay ve Çağla Şikel ile başrölü paylaşan ünlü manken, Mehmet Ali Erbil'in bir programında da yardımcı sunucu olarak görev almıştır.

PETEK DİNÇÖZ ŞARKILARI NELERDİR?

Petek Dinçöz'ün şarkıları ve albümleri şu şekilde:

Doktor Tavsiyesi

Milat

Aşkın Tam Sırası

Yalanı Boşver

Ne Yapayım Şimdi Ben?

Yolun Açık Olsun

Şaka Gibi

Frekans

Sen Değmezsin

Kördüğüm

Remixlerle Nonstop İstanbul Geceleri

Bende Kaldı

PETEK DİNÇÖZ BOŞANDI MI?

Petek Dinçöz, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda, Serkan Kodaloğlu ile anlaşmalı olarak boşanma kararı aldıklarını duyurdu. .