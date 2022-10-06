Peş peşe zam | 7 Ekim'de motorin zam var mı? Bu gece motorine (mazot) yeniden zam mı gelecek? 7-8 Ekim mazot ne kadar oldu? Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş araç sahiplerinde indirim beklentisi oluşturmuştu. Beklenen indirim gelmedi. Brent petrolde yeniden yukarı yönlü bir hareket yaşanması üzerine ise benzine ve mazota (motorin) yeni zamlar geldi. 7 Ekim'de motorine ise büyük bir zam daha geleceği konuşuluyor. Peki 7 Ekim Perşembe'yi 8 Ekim Cuma'ya bağlayan gece mazota zam yapılacak mı?

Peş peşe zam | 7 Ekim'de motorin zam var mı? Bu gece motorine (mazot) yeniden zam mı gelecek? 7-8 Ekim mazot ne kadar oldu? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Rus petrol ve doğalgaz ürünlerine uygulanan ambargo neticesinde uluslararası piyasalarda petrol fiyatları büyük bir artış gösterdi. Yaşanan gelişme sonrası ülkemizde de benzin ve motorine peş peşe zamlar geldi. Ancak son zamanlarda brent petrol fiyatları son 9 ayın dibini gördü. Brent petrolde yaşanan düşüş araç sahiplerini heyecanlandırdı ancak akaryakıta beklenen indirim gelmedi. 6 Ekim ve 7 Ekim'de ise benzin ve motorine yeni zamlar geldi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalışmasının faturası tüm dünyaya kesildi. Artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon dünya ülkelerinin birinci öncelikli gündem maddesi oldu. Rusya'ya uygulanan yaptırımlar neticesinde küresel piyasalarda petrol fiyatları zirve yaptı. Bu durum en çok da araç sahiplerinin canını yaktı. Ülkemizde de benzin ve mazota peş peşe zamlar geldi. Son günlerde brent petrolde yaşanan fiyat düşüşleri ile benzin ve motorin fiyatları da bir miktar gevşedi. Brent petrolde yön yeniden yukarı çevrilince ise benzin ve mazota yeni zamlar geldi.

7 Ekim'de motorin zam var mı?

Petrol üreten ülkelerin petrol üretimini kısma kararı alması ile dünya piyasalarında brent petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti. Bu karar ABD Başkanı Biden sert tepki verdi. Biden bu kararı alanların Putin ile aynı safta olduğunu söyledi. Dünya genelinde petrol fiyatları yeniden tırmanışa geçerken ülkemizde de benzin ve mazota peş peşe zamlar geliyor. 7 Ekim'de araç sahiplerini üzecek yeni bir zam haberi duyuruldu.

Bu gece motorine (mazot) yeniden zam mı gelecek?

Sektör kaynaklarından alınan son bilgilere göre mazota yeni bir zam kapıda. 6 Ekim'de benzinde 74 kuruş, motorinde 1 lira 39 kuruş zam gelmişti. 7 Ekim'i 8 Ekim'e bağlayan gece ise mazota yeni bir zam daha bekleniyor. NTV'de yer alan habere göre motorine 7 ekim gecesi 1 lira 53 kuruş zam bekleniyor.

7 Ekim benzine zam mıgeldi?

7 Ekim'i 8 Ekim'e bağlayan gece akaryakıta zam geleceği belirtiliyor. Zammın sadece motorin grubunda olacağı ve benzine zammın gelmeyeceği duyuruldu.

Mazot ne kadar oldu? 7 Ekim Güncel

İstanbul / Avrupa 25,55 TL

İstanbul / Anadolu 25,57 TL

İzmir 25,70 TL

Ankara 25,66 TL