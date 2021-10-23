Peş peşe uyarılar! Yarından itibaren etkisini gösterecek; donacağız

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nde zirai don beklendiğini duyurdu. İstanbul ve Bursa Valiliği de önemli uyarılarda bulundu. Öte yandan soğuk havanın yarından itibaren Türkiye'yi etkisi altına alacağı bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren hafta ortasına kadar bölgede soğuk ve yağışlı sistemin etkili olacağı belirtildi.

Açıklamada, "Etkili olacak olan soğuk ve yağışlı sisteme bağlı olarak, pazar gününü pazartesiye bağlayan gece Marmara Bölgesi'nde zirai don tehlikesi riskinden dolayı başta tarımsal faaliyetlerle uğraşan üreticilerimiz ile ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

SOĞUK HAVA TÜRKİYE'Yİ

ETKİSİ ALTINA ALACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yarından itibaren başlayarak kuzey ve iç kesimlerde 6 ila 10 derece düşmesi, gelecek hafta ortasına kadar da mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyretmesi bekleniyor.

Yarın Marmara'da, pazartesi ve salı günleri ise Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile doğusunda görülmesi beklenen yağışların, Karadeniz'in kıyı kesiminde kuvvetli yağmur ve sağanak, pazartesi ve salı günleri ise Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Kuvvetli meteorolojik hadiselerin meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması, Genel Müdürlüğün güncel tahmin ve uyarılarını takip etmesi önem taşıyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI

İstanbul Valiliği de yarın sabah saatlerinden itibaren soğuk hava etkisine girileceğini belirterek şu uyarıyı yaptı; Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre; 24 Ekim Pazar günü sabah saatlerden itibaren Marmara Bölgesi'nin Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre; mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarından başlayarak bölge genelinde 5 ila 8 derece düşmesi ve önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyretmesi bekleniyor.

24 Ekim Pazar günü Marmara Bölgesi'nde görülmesi beklenen yağışların Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli meteorolojik hadiselerin meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel tahmin ve uyarıları takip etmeleri önem arz ediyor.

BİR UYARI DA BURSA VALİLİĞİ'NDEN

Bursa'da yarından itibaren kent merkezi ve ilçelerinde soğuk hava ve yağış bekleniyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren sıcaklığın 6 ila 10 derece düşmesinin beklendiği tahmin ediliyor.

Açıklamada, "Pazar sabah saatlerden itibaren bölgemizin Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının pazar günü yağmur şeklinde görülecek yağışla beraber 6 ila 10 derece düşeceği ve sıcaklıkların önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyretmesi beklendiğinden; ani sıcaklık düşüşüne karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: milliyet.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.