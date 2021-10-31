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TIMETURK / GENEL / Perre Antik Kent'inde 1500 yıllık insan iskeleti bulundu

Perre Antik Kent'inde 1500 yıllık insan iskeleti bulundu

Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, 1500 yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen iki erkeğe ait iskeletler bulundu.

3 Saat Önce
2021-10-31 12:20:40
Perre Antik Kent'inde 1500 yıllık insan iskeleti bulundu

Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden birisi olan ve Roma döneminde de önemini koruyan bölgede kazı çalışmaları sürüyor.

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Geçen yıl kazı çalışmalarında 220 metre uzunluğunda merdiven yapısına ulaşılırken, bu yıl ise 350 metreye ulaşılan kazı çalışmalarında tek mezar içerisinde iki genç bireye ait kemikler ortaya çıktı. Yapılan incelemede mezar içerisinde bir bulguya rastlanmazken, iskeletlerin ise 1500 yıllık olduğu anlaşıldı.

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Yürütülen kazı çalışmalarını inceleyen Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, antik kentin merkezinin olduğu alanda mezar bulunduğunu belirterek, "Bu mezar yapısı taşlarla çevrilmişti ve iki erkek iskeleti ortaya çıktı. İki genç birey iskeleti olduğu anlaşıldığı gibi yaklaşık 1500 yıllık olduğunu anladık. Bizans dönemine ait olduğunu tespit ettik" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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