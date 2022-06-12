Perdeler nasıl temizlenir? Sararan tül perdeler nasıl beyazlar?

Perdeler evlerde temizliği en iyi gösteren eşyaların başında gelir. Zamanla ve kısmen ortamdaki kirlerden dolayı sararmaya başlayan perdelerin kar gibi beyaz olması için çeşitli yollar denenir. İşte kar gibi sararmış perdeleri beyazlatmanın basit ve etkili yolları.

Her kadın kendine göre titizdir ve her zaman temiz olan bir evde yaşamanın mutluluğunu değiştirmez. Evi ne kadar temizlerse temizlesin perdelerinin sarı rengi evin temizliğine gölge düşürebilir.

Hava kirliliği ve güneş ışınlarının yanı sıra sigara dumanı gibi bazı etkenler de zamanla perdelerin sararmasına neden olabilir. Ne kadar yıkarsanız yıkayın sarı rengin gitmemesi herkesi biraz üzüyor. Bu durumda bazı hilelere başvurmanız gerekebilir. İşte perdeleri en basit ve en kolay şekilde beyazlatmanın formülleri.

Bulaşık Deterjanı

Perdelerinizi çamaşır makinesine attıktan sonra perdelerinizin içine bulaşık deterjanı tableti koyun. Perdelerinizi çıkardığınızda istediğiniz beyazlığa ulaştığınızı göreceksiniz. Bu işlemi her yıkamada uygulayabilirsiniz.

Soda

Perdelerinizi bir gün önceden bir kovaya koyun ve kovayı yarısına kadar suyla doldurun. Üzerine 4 bardak sodayı döktükten sonra perdelerinizi bu suda 1 gece bekletin. Perdelerinizi ertesi gün çamaşır makinesine atın ve tekrar yıkayın.

Toz Şeker

Perdelerinizi çamaşır makinesine yerleştirdikten sonra üzerine 3 küp şeker koyabilirsiniz. Küp şeker yerine 2 yemek kaşığı toz şeker de tercih edebilirsiniz. Çamaşır makinenizi çalıştırın ve perdelerinizi bu şekilde yıkayın. Şeker yöntemi ile beyaz perdeler elde edebilirsiniz.

Sirke

Perdelerinizi de sirke ile yıkayarak kar gibi beyaz olmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için çamaşır makinenizin deterjan bölümüne 1 ölçü sirke ekleyin ve makinenizi çalıştırın. Perdelerinizi çıkardığınızda kar gibi beyazladıklarını göreceksiniz.