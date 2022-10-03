Pendik-Sabiha Gökçen metrosunu İBB mi yaptı? Pendik-Sabiha Gökçen metrosunu kim yaptı? Neden 'M' tabelası asıldı? 2 Ekim Pazar günü açılışı yapılan Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunu kimin yaptığına dair tartışmalar devam ederken metronun girişine 'M' harfli tabela asıldı.

Pendik-Sabiha Gökçen metrosunu İBB mi yaptı? Pendik-Sabiha Gökçen metrosunu kim yaptı? Neden "M" tabelası asıldı? 2 Ekim Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Pendik(Tavşanlı)-Sabiha Gökçen Havalimanı metro projesi vatandaşların hizmetine girdi. Pendik-Sabiha Gökçen metrosu ile ilgili İBB Başkanı İmamoğlu'ndan gelen "biz yaptık" açıklaması yeni bir tartışmayı başlattı. Pendik-Sabiha Gökçen metrosuna "M" harfli tabelanın asılması da kafaları karıştırdı. Peki Pendik-Sabiha Gökçen metrosunu İBB mi yaptı, yoksa Ulaştırma Bakanlığı mı yaptı?

İstanbul'da Pendik-Sabiha Gökçen metrosunun açılışı 2 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile yapıldı. Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının kimin yaptığına ilişkin gündemde yer alan tartışmalar tazeliğini korurken havalimanı metrosu girişine "M" logolu tabelanın asılması herkesi şaşırttı. Metronın açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Bazıları bizim yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmeye çalışıyor. Bunların kim olduğunu biliyorsunuz değil mi?" diyerek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki göstermişti.

Pendik-Sabiha Gökçen metrosunu İBB mi yaptı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına İBB Başkanı İmamoğlu'ndan yanıt geldi. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada İmamoğlu "Bugün açılışı yapılan metro hattının maliyeti İBB tarafından karşılanmaktadır. Yani, aslında tüm ülkede olduğu gibi yatırımların tek sahibi kıymetli vatandaşlarımızdır. Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu İstanbul'umuza hayırlı olsun" dedii. İmamoğlu'nun açıklaması ile Pendik-Sabiha Gökçen metrosunu kim yaptı? tartışamları daha da alevlendi.

Pendik-Sabiha Gökçen metrosuna neden "M" tabelası asıldı?

Bilindiği üzere İBB ve Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı metroların ayırt edilmesi için M ve U logolu tabelaların kullanılmasına karar verilmişti. İBB'nin metroları "M" logolu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan metro istasyonları ise "U" logolu tabela asılıyordu. Sabiha Gökçen Havalimanı metro durağına asılan "M" logolıo tabela ise herkesi şaşırttı.

Pendik-Sabiha Gökçen metrosunu kim yaptı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) tartışmalara nokta koyacak açıklamayı yaptı. Açıklamada "Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın teşrifleriyle bugün hizmete aldığımız Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu 4,4 Milyar TL'ye mal oldu. Yatırım; Bakanlığımız bütçesinden AYGM tarafından gerçekleştirildi. İstanbul'a ve ülkemize hayırlı olsun!" denildi.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ise İmamoğlu'nun açıklamalarına tepki gösterdi. Cin ''İnşaallah iyisinizdir. Açılan metro hattı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız kaynaklarıyla yapıldı.Umarım İBB'nin kaynaklarıyla da Pendik-Tuzla metrosunu yaparsınız. Açılan metronun meydanlarını da Pendik Belediyesi olarak biz yaptık. Sağlıklı günler.'' dedi.

İmamoğlu'na bir yalanlama da İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'dan geldi. Göksu "İBB Başkanı, Pendik - Sabiha Gökçen metrosu benim bütçemden yapıldı diyor. Yapmadıkları metronun bütçesi mi olurmuş. "İBB bu metroyu ben yapamıyorum" diyerek bakanlığa devretmişti. Devlet her ay İBB'ye ödenek yolluyor. Bu metronun bütçesi de o ödeneğin içerisinde. Ama! İBB metroyu yapamıyorum deyip Ulaştırmaya devredince de bütçe mecburen Ulaştırmaya gidiyor." dedi.

.