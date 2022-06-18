Pençe Kilit Operasyonu'nda 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
2022-06-18 11:03:48
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
''Teröristler için kaçınılmaz son belli! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!'' .
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