DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,3259 ₺

EURO

18,1953 ₺

ALTIN

1.024,88 ₺

BİST

2.533,33 ₺

TIMETURK / GENEL / Pençe Kilit Operasyonu'nda 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Pençe Kilit Operasyonu'nda 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

2 Saat Önce
2022-06-18 11:03:48
Pençe Kilit Operasyonu'nda 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''Teröristler için kaçınılmaz son belli! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!'' .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş