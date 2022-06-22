Pelin Hürman kimdir? Donat Donat olayı nedir? Pelin Hürman'ın asıl mesleği nedir? Beyaz TV'de katıldığı programda yaptıkları ile sosyal medyanın gündemine yerleşen Pelin Hürman'ın kim olduğu internette araştırılmaya başlandı. Katıldığı programda 'donat, donat' diyerek 'cin çıkarma seansı' ile gündem olan Pelin Hürman'dan olay sonrası açıklama geldi. Hürman 'Beni tanımadan iftira atıyorlar, benim günahlarımı temizliyorlar.' dedi. Peki Pelin Hürman nedir ve ne iş yapıyor?

Pelin Hürman kimdir? Donat Donat sözleri ile gündem oldu! Pelin Hürman'ın asıl mesleği nedir? Beyaz TV'de katıldığı programda yaptıkları ile sosyal medyanın gündemine yerleşen Pelin Hürman'ın kim olduğu internette araştırılmaya başlandı. Katıldığı programda "donat, donat" diyerek "cin çıkarma seansı" ile gündem olan Pelin Hürman'dan olay sonrası açıklama geldi. Hürman "Beni tanımadan iftira atıyorlar, benim günahlarımı temizliyorlar." dedi. Peki Pelin Hürman nedir ve ne iş yapıyor?

Beyaz TV'deki 'cin çıkarma seansı' ile sosyal medyada gündem olan Pelin Hürman kendini savundu. Pelin Hürman, gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı. Hürman, "Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Neden Adnan Oktarlara, Memişlere linç olmadı? Emeğimle bu kadar zamandır gelemediğim yerlere 2 saatte geldim" dedi. Televizyondaki seansın ‘cin çıkarma' değil, ‘bir davet' olduğunu öne süren Hürman, ‘haramzade, üfürükçü değilim' dedi.

Pelin Hürman kimdir?

Pelin Hürman Beyaz TV'de katıldığı programda yaptıkları ve söylediği sözlerle gündem oldu. Eleştirilen Pelin Hürman kendisini Metafizik uzmanı olarak tanıtıyor.

Pelin Hürman olayın gündem olmasının ardından bir açıklama mesajı yayomladı. Hürman mesajında şunları söyledi:

"Merhabalar. Ben Metafizik uzmanı Pelin Hürman. Dünden beri ben konuşuluyorum, bayağı bir gündeme düştüm. Ne yazık ki, bir programın başlığını, 2 dakikalık bir kısmı kesmişler ve yaymışlar. İnsanlar ileri geri konuşmaya başlamışlar. Beni bilen bilir, güneş balçıkla sıvanmaz. Ben hakkı konuşuyorum konuşmaya da devam edeceğim. 2 dakikalık mevcut durumdan beni yargılıyorlar, ama diğer videolarımı seyretmiyorlar. Beni tanımadan iftira atıyorlar, benim günahlarımı temizliyorlar.

Ben kendi videolarımda bile asla musallat çıkartma işlemi paylaşmadım. Böyle şeylere de karşı olan bir insanım. Bunu böyle allıyorlar pulluyorlar, süslüyorlar. Reyting uğruna insanları sıkıntıya sokuyorlar. En son çıktığım programda yaptığım şey cin çıkartma seansı değildi. O bir gönderiydi, davetti. O davet de bedenin içerisinde olan, yani sıkıntı bedendeyse ve bedenin içerisindeyse, yıllarca psikiyatri psikiyatri gezip, bir ton ilaç kullanıp sıkıntılarına bir çözüm bulamadılarsa, anlam getiremedilerse bu şekilde anlayabilirler diye gösterdik. Çünkü bu sorundan dolayı çok fazla hastalar oluyor ki, ben hastaneleri tek tek gezdim. Ben haramzade değilim. Ben muskacılara karşıyım. Bunların hepsine karşıyım.

Böyle konuşunca günahlarımı temizliyorlar. Benim için daha iyi herkes beni konuşuyor. Herkes beni arıyor. Ben sözlerimin arkasındayım ve işime devam edeceğim. Neden Adnan Oktarlara, Memişlere, Ketolara linç olmadı? Şöhret ve para için kapanmadım. 1.5 seneden beri kapalıyım. Bu kadar iftira olmaz. Bu eleştirileri yapanların çoğu da Allahsız kitapsız. Bir cemaate de üye değilim. Emeğimle bu kadar zamandır gelemediğim yerlere 2 saatte geldim." ifadelerini kullandı.

Donat Donat olayı nedir?

Beyaz TV'nin stüdyosunda çekilen "Her Açıdan" programına katılan Pelin Hürman, canlı yayında 'cin çıkarma seansı' yaptı. Hürman 'içine cin girdiğini düşünenlerin de kendisine başvurması' gerektiğini söyledi. Hürman, "Bir buçuk dakikada çıkartırım, kahvemi çayımı içer giderler" dedi. Pelin Hürman'ın cin çıkarması ve "Donat donat donat" sözleri de haliyle sosyal medyada dalga konusu oldu. .