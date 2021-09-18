Pele'nin sağlık durumu nasıl? Pele kaç yaşında? Brezilyalı efsanevi futbolcu Pele'den kötü haber geldi. Bir süredir yaşadığı hastalık ile tedavi gören Pele yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Son yıllarda sağlık problemleri yaşayan efsanevi futbolcu bir çok kez hastaneye kaldırılmıştı. Dünya futboluna damgasını vuran Pele'nin hayatı ve biyografisi...

Pele'nin sağlık durumu nasıl? Pele kaç yaşında? Brezilyalı efsanevi futbolcu Pele'den kötü haber geldi. Bir süredir yaşadığı hastalık ile tedavi gören Pele yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Son yıllarda sağlık problemleri yaşayan efsanevi futbolcu bir çok kez hastaneye kaldırılmıştı. Dünya futboluna damgasını vuran Pele'nin hayatı ve biyografisi...

Brezilya'nın forvet hattında top koşturan efsanevi futbolcusu Pele'den kötü haber geldi. Pele'nin yeniden yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi. Yapılan açıklama Pele'nin hayranlarını üzdü. Geçtiğimiz günlerde kolon kanseri nedeniyle ameliyat edilen Brezilya efsanesi Pele, tekrar yoğun bakıma alındı.

Ameliyattan çıktıktan sonra durumu tekrar kötüye giden Pele, yoğun bakıma alınmıştı. Yapılan müdahaleler sonrasında normal odaya geri dönmüştü. Bu akşam saatlerinde tekrar fenalaşan efsane oyuncu yeniden yoğun bakıma alındı. 81 yaşındaki efsane futbolcudan gelecek iyi haber bekleniyor. Peki Pele'nin sağlık durumu nasıl?

Pele'nin sağlık durumu nasıl?

Brezilyalı yıldız futbolcu bir çok sağlık sorunu yaşıyordu. Son olarak 2 hafta önce kolon bölgesinde şüpheli bir tümör tespit edilmesi üzerine operasyona alınan Pele 2 hafta sonra yeniden yoüun bakıma kaldırıldı. Pele'nin sağlık durumuna ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Pele kaç yaşında?

Pele tam adıyla "Edson Arantes do Nascimento" 23 Ekim 1940 yılında dünyaya geldi. Pele 81 yaşındadır.

Pele kimdir?

Pele Brezilyalıo efsne futbolcudur. Pele forvet mevkiinde görev almıştır.

Pelé, Aile tarafından Pepe takma adıyla çağrılırdı ama kuzenleri ve küçük arkadaşları tarafından yaramaz anlamına gelen 'Peli lakabı takıldı, bu lakap zamanla Pelé oldu.

11 yaşında keşfedilene kadar ayakkabı parlatıyordu. 4 yıl sonra onu keşfeden De Brito, bir gün Santos'un yöneticilerine "Bu çocuk dünyanın en iyi futbolcusu olacak." dedi. Sonraki sezonda Pelé, ligin yıldız oyuncusu olunca bu sözün doğruluğunu ispatlamış oldu.

Kariyerine Brezilya Ligi'nin o zamanların en iyi takımlarından Santos'ta başlayıp ve yine ünlü bir kulüp olan Cosmos'ta bırakmıştır. Futbol tarihinde en çok gol kralı olan futbolcudur. Cosmos forması ile bir sezon boyunca ligde 52, kupada 12 gol kaydederek "en fazla gol atan gol kralı" olarak futbolu bırakmıştır.

Dünya'nın gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından biri olarak kabul görmektedir. 3 kere, FIFA Dünya Kupası'nı kazanan takımda yer almıştır. İlk dünya şampiyonluğunu 1958 yılında yaşadı. Futbol kariyerinde 1281 gol atarak kırılması çok zor olan bir rekora imza atmıştır. Bununla beraber Pele, kariyeri boyunca 6 defa bir maçta beşer gol kaydederek ayrı bir başarıya daha imza atmıştır. 30 defa da bir maçta dörder gol kaydeden Pelé tam 92 maçta da hat-trick yapmıştır.

Nijerya Pelé'nin maçını izlemek için Biafra ile yaptığı savaşta 2 günlük ateşkes ilan edilmiştir.

Bir başka olayda Brezilya Ligi'nde oynanan bir maçta Pelé'nin oyundan atılması sonrası taraftarlar isyan etmiş ve hakemi zor durumda bırakmıştır. Bunun üzerine Pelé 15 dakika sonra oyuna tekrar dönmüştür. Bu olayda en dikkat çeken şey ise hakem hakkında hiçbir cezai işlem uygulanmaması hatta hakemin takdir edilmesidir.

2013 FIFA Ballon d'Or Prix d'Honneur ödülünü ilk kez alan oyuncudur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.