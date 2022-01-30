Pekmez ve limonu karıştırıp yerseniz...

Soğuk kış günlerini sağlıklı bir şekilde geçirmek için pekmez ve limon ikilisini tüketebilirsiniz. Virüslerin korkulu rüyası olan bu karışımın vücudumuza sağladığı faydaları sizler için araştırdık...



Farklı farklı virüsler yüzünden dünya genelinde ciddi sağlık problemleri yaşanıyor. Uzmanlar bu tür sağlık problemlerinden korunmak için en temel önlemin sağlıklı bir şekilde beslenmek olduğunu söylüyor. İlaçlarda bulunan kimyasal maddeler vücudumuzda farklı sorunlara neden olabiliyor. Bu yüzden doğal ve sağlıklı bir şekilde beslenmek vücudumuz için önem arz ediyor.

Pekmez ve limon karışımı nasıl hazırlanıyor?

Dut, üzüm, keçiboynuzu veya karaduttan hazırlanmış iki çorba kaşığı kadar pekmezi bir cezvenin içerisine koyun ve üzerine yarım su bardağı su ilave edip karıştırın. Daha sonra taze sıktığınız yarım limonun suyunu da içerisine koyup kaynatın. Ocaktan aldığınız karışım hafif ılıdıktan sonra için. Bu uygulamayı hiç aralıksız bir hafta boyunca sabah akşam birer bardak tüketin.

Aynı zamanda bir çorba kaşığı zeytinyağına iki çorba kaşığı pekmez ilave ederek bir kez pişirip ateşi kestikten sonra bir yemek kaşığı limon suyu ekleyip karıştırarak da tüketilebilirsiniz.

Fakat bu karışımları tüketmeden önce kronik bir hastalığa sahipseniz mutlaka doktorunuza danışmanızı tavsiye ederiz.

Pekmez ve limon karışımı vücuda ne gibi bir fayda sağlıyor?

Pekmez ve limon karışımı kansızlığı ortadan kaldırıyor. Özellikle üzüm pekmezinden hazırlanan karışım kandaki kan hücrelerinin sayısını artırıyor.



Gribal hastalıklara karşı vücudun bağışıklığını yenileyen ve güç kazandıran bu karışım düzenli bir şekilde tüketilirse vücuttaki virüsleri etkisiz hale getirip vücuttan uzaklaştırılmasına destek olur.



Günde iki bardak pekmez limon karışımı tüketilirse vücudun ihtiyacı olan tatlı oranını karşılar. Bu sayede kilo kaybetmek isteyen kişiler için ideal bir karışım haline gelir.



Hastalıklar yüzünden boğazda oluşan kaşıntı ve öksürük için ilaç gibidir. Anında keserek rahatlamaya yardımcı olur.



Sinir sisteminde bulunan hücreleri yenileyerek gün boyu vücuda enerji verir. Hayat kalitesini artırır, geceleri rahat bir uyku çekmenizi sağlar.

Limon demir bakımından çok zengin bir besindir. Neye sıkılırsa sıkılsın içerisindeki demir oranını yükseltir. .