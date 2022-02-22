Kış aylarını sağlıklı geçirmek için Anadolu'da yüzyıllardır tüketilen iki besinin karışımını sizler için araştırdık. Bir çok insanın ilk kez duyacağı bu karışım şifa kaynağı. İşte hazırlaması kolay pekmez ve limonkarışımı...

Aslında uzun yıllardır kullanılan ve annelerimizden hatta anneannelerimizden bize aktarılan ama son zamanlarda pek kimsenin bilmediği bir yöntemdir. Peki pekmez-limon karışımının ne olduğunu, nasıl uygulandığını ve ne işe yaradığını araştırdık. Pekmez limon karışımı nasıl yapılır? Pekmez ve limon karışımının faydası nedir?

Pekmez limon karışımı için gerekli malzemeler:

3 yemek kaşığı pekmez (üzüm, keçiboynuzu, dut ya da dilediğiniz başka bir doğal pekmez olabilir)

Yarım limonun taze sıkılmış suyu

Yarım su bardağı içme suyu

Pekmez limon karışımı nasıl hazırlanır ve uygulanır?

İstediğiniz herhangi bir pekmez türü: dur, üzüm, keçiboynuzu ya da karaduttan 2 yemek kaşığı kadar bir cezveye koyup üzerine yarım su bardağı su boşaltın ve karıştırın. Daha sonra taze sıkılmış yarım limon suyunu da ekleyip kaynatın. Ocaktan aldığınız bu karışım hafif ılıdıktan sonra içiniz.

Karışımdan fayda görebilmek için sabahları aç karnına hazırladığınız bu pekmez limon suyunu afiyetle içebilirsiniz. Eğer daha hızlı etki etmesini istiyorsanız karışımı 2 yemek kaşığı pekmezle hazırlayıp sabah ve akşam, günde 2 kez aç karnına içebilirsiniz. Bu uygulamayı her hafta 6 gün uygulayıp 1 gün vücudunuzu dinlendirebilir, bu şekilde kısa sürede kansızlık üzerindeki olumlu etkilerini görmeye başlayabilirsiniz.

Pekmez limon karışımının vücuda faydaları nelerdir?

Pekmez-limon karışımını nasıl yapacağımızı ve uygulayacağımızı öğrendiğimize göre şimdi bu karışımın ne işe yaradığını görelim. Pekmezli limon karışımının faydaları şu şekildedir:

Bir türlü bitmek bilmeyen öksürük krizlerinin sona ermesini sağlıyor.

Boğazda oluşan ağrıların, kaşıntıların ve iltihaplanmaların geçmesine destek oluyor.

Grip-nezle gibi kış hastalıklarına karşı vücudu koruyor, halihazırda var olan bu kış hastalıklarının çok daha kısa sürede geçmesine yardımcı oluyor.

Bol miktarda demir içeren bu karışım, bu sayede kansızlığa da iyi geliyor. Düzenli olarak kullanıldığında kansızlık düzeninin azaldığı, hatta bu sorunun zamanla yok olduğu da söyleniyor.

Vücuda enerji veriyor, özellikle kendini sürekli halsiz ve yorgun hissedenlerin çok daha zinde hissetmelerine yardımcı oluyor.

Tatlı yeme isteğini azaltıyor.

Aynı zamanda vücudu serbest radikallerden, yani zararlı maddelerden koruyor.

Hem tatlı yeme isteğini azalttığı hem de kan dolaşımını hızlandırdığı için kilo vermek isteyenlere de destek olan pekmez-limon karışımı, daha uzun süre tokluk sağlıyor, zayıflamak isteyenlere destek oluyor.

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