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TIMETURK / GENEL / Pekin Kış Olimpiyatları ne zaman başlayacak? 2022 Pekin Olimpiyatları hangi kanalda yayınlanacak?

Pekin Kış Olimpiyatları ne zaman başlayacak? 2022 Pekin Olimpiyatları hangi kanalda yayınlanacak?

Pekin Kış Olimpiyatları ne zaman başlayacak? 2022 Pekin Olimpiyatları hangi kanalda yayınlanacak? sorusu şu sıralar spor severler tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Kış Olimpiyatları 2022 yılında Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek. 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak ülke 31 Temmuz 2015 tarihinde açıklanmıştı. Kış Olimpiyatları 4 Şubat 2022'de başlayacak ve 20 Şubat'ta sona erecek. 2022 Çin Kış Olimpiyatlarına 15 dalda yaklaşık 3 bin sporcu katılacak.

2 Saat Önce
2022-01-28 13:29:24
Pekin Kış Olimpiyatları ne zaman başlayacak? 2022 Pekin Olimpiyatları hangi kanalda yayınlanacak?

2022 yılının en prestijli spor organizasyonlarından biri Çin'in başkenti Pekin'de yapılacak. Spor severlerin aylar öncesinden sabırsızlıkla beklediği organizasyonun başlamasına sayılı günler kaldı. Türkiye'den de 7 sporcu ülkemizi 2022 Kış Olimpiyatlarında temsil edecek.

Pekin Kış Olimpiyatları ne zaman başlayacak?

2022 Pekin Kış Olimpiyatları 4 Şubat 2022 tarihinde başlaycak. Oyunlar 20 Şubat'ta sona erecek.

2022 Pekin Olimpiyatları hangi kanalda yayınlanacak?

Kış Olimpiyat Oyunları'nın yayın hakkı TRT kanalında ve Eurosport'ta bulunuyor. Organizasyon, TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve Eurosport kanallarından canlı olrak yayınlanacak.

Dünyadan 3 bin sporcu katılacak

Türkiye 2022 Kış Olimpiyatları'na 7 sporcu ile katılacak. Kayakta 6, buz pateninde ise 1 Türk sporcu, Çin'de yarışacak. 2022 Kış Olimpiyatları'nda 15 dalda yaklaşık 3 bin sporcu mücadele edecek.

Kış Olimpiyatları hakkında

2022 Kış Olimpiyatları veya resmî adıyla XXIV Olympic Winter Games, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek etkinlik. IOC 15 Kasım 2013 tarihinde altı aday aday şehirleri açıklamıştır. 7 Temmuz 2014 tarihinde kesin aday listesi açıklanmıştır. Ev sahibi 31 Temmuz 2015 tarihinde açıklandı. .

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