Pekin Kış Olimpiyatları ne zaman başlayacak? 2022 Pekin Olimpiyatları hangi kanalda yayınlanacak?

Pekin Kış Olimpiyatları ne zaman başlayacak? 2022 Pekin Olimpiyatları hangi kanalda yayınlanacak? sorusu şu sıralar spor severler tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Kış Olimpiyatları 2022 yılında Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek. 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak ülke 31 Temmuz 2015 tarihinde açıklanmıştı. Kış Olimpiyatları 4 Şubat 2022'de başlayacak ve 20 Şubat'ta sona erecek. 2022 Çin Kış Olimpiyatlarına 15 dalda yaklaşık 3 bin sporcu katılacak.