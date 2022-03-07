Pegasus 'Kadınlar Günü' hediyesi ne olacak ? Pegasus Kadınlar Günü'nde hediye mi dağıtacak? Açıklama geldi!

Birkaç gündür sosyal medya üzerinden Pegasus havayollarının Kadınlar Günü'ne özel hediye dağıtılacağı konuşuluyordu. Oluşan bilgi kirliliği sebebi ile Pegasus havayolları iddialara yanıt verdi. Pegasus 'Kadınlar Günü' hediyesi ne olacak ? Pegasus Kadınlar Günü'nde hediye mi dağıtacak? Pegasus Kadınlar Günü hediye?

Kadınlar Günü 8 Mart'ta tüm dünyada birçok ülkede kutlanıyor. Geçtiğimizi senelerde bu özel günde ünlü markaların kampanyaları, hediye çekilişleri vb. birçok etkinlik düzenlenirdi. Ancak pandemi koşullarınında araya girmesi ile birlikte kadınlara atfedilen bu özel gün, sosyal medya üzerinden yada eş ve sevgililerin birbirleri arasında hediyeleşmesine döndü.

Şimdilerde ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün yakınlaşmasıyla, ünlü markaların bu özel günde ne yapacağı söylentileri kulaktan kulağa yayıldı. Bu sene hakkında iddialar taşıyan şirket ise Pegasus Havayolları oldu. İddiaya göre Pegasus Havayolları, bu güne özel 2000 TL dağıtacaktı. Yayılan spam mesajların ardından şirketten beklenen açıklama geldi.

İŞTE PEGASUS KADINLAR GÜNÜ HEDİYESİ AÇIKLAMASI

Pegasus, Kadınlar Günü hediyesi verileceğine dair yayılan iddialara yanıt verdi. Pegasus'tan yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi;

"İnternette mesaj yoluyla yayılmaya başlayan Pegasus Hava Yolları'nın Kadınlar Günü'ne özel hediye dağıtması bilgisi gerçeği yansıtmamaktadır. Şirketimizin konu ile hiçbir bağlantısı yoktur, lütfen itibar göstermeyiniz. Şirketimiz, kendi resmi hesaplarımız, uygulamalarımız, web sitemiz ya da bize ait e-posta adresleri dışında güvenilir olmayan linkler üzerinden kampanya yapmamaktadır. Güvenilir olmayan kaynaklardan gelen bildirimleri dikkate almayınız ve linkleri tıklamayınız. Misafirlerimizin mağdur olmaması adına konu ile ilgili yasal işlemleri başlatmış bulunmaktayız. Kamuoyunun bilgisine sunarız." dedi. .