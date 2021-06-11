Pedro Castillo kimdir? Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo hayatı ve biyografisi

Peru'da yapılan devlet başkanlığı seçiminde kazanan isim belli oldu. Özgür Peru Partisi adayı solcu Pedro Castillo yapılan 2. tur seçimlerinde Popüler Güç Partisi adayı sağcı Keiko Fujimori geride bırakarak Peru'nun yeni devlet başkanı oldu. Peki Pedro Castillo kimdir? Castillo 'nun 28 Temmuz'da işbaşı yapması bekleniyor. Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo hayatı ve biyografisi haberimizde olacak...

Peru'da yapılan devlet başkanlığı seçiminde kazanan isim belli oldu. Özgür Peru Partisi adayı solcu Pedro Castillo yapılan 2. tur seçimlerinde Popüler Güç Partisi adayı sağcı Keiko Fujimori geride bırakarak Peru'nun yeni devlet başkanı oldu. Peki Pedro Castillo kimdir? Castillo 'nun 28 Temmuz'da işbaşı yapması bekleniyor. Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo hayatı ve biyografisi haberimizde olacak...

11 Nisan'da yapılan seçimlerde en çok oyu Özgür Peru Partisi adayı solcu Pedro Castillo ile Popüler Güç Partisi adayı sağcı Keiko Fujimori almıştı. Yapılan 2. tur seçimlerinde ise ipi göğüsleyen isim belli oldu. Özgür Peru Partisi adayı solcu Castillo, 8 milyon 804 bin 439 oy alarak yüzde 50,19 ile seçimden birinci çıktı. Popüler Güç Partisi adayı sağcı Keiko Fujimori ise 8 milyon 735 bin 472 oy alarak yüzde 49,80 ile ikinci sırada yer alıyor. Ülkede resmi sonuçlar henüz ilan edilmedi ancak Castillo destekçileri ülkede zafer ilan ederek geniş çaplı kutlamalara başladı. Dünya basının da geniş yer verdiği seçimlerde ipi göğüsleyen isim Pedro Castillo'nun kim olduğu merak ediliyor. Peki Pedro Castillo kimdir? İşte Pedro Castillo hayatı ve biyografisi...

Pedro Castillo kimdir?

José Pedro Castillo Terrones 19 Ekim 1969 tarihinde dünyaya geldi. Pedro Castillo Terrones Perulu bir öğretmen, sendika lideri ve politikacıdır.

José Pedro Castillo okuma yazma bilmeyen iki köylünün çocuğu olarak dünyaya geldi. Ailesinin dokuz çocuğunun üçüncüsüdür.

İlk ve lise eğitimini Octavio Matta Contreras de Cutervo Yüksek Pedagoji Enstitüsü'nde tamamladı ve César Vallejo Üniversitesi'nden eğitim alanında lisans ve Eğitim Psikolojisi alanında yüksek lisans derecesi aldı.

1995'ten beri Castillo, Chota'nın Puña kasabasındaki School 10465'te ilkokul öğretmeni olarak çalıştı ve burada sınıfındaki öğrencilere yemek pişirme, temizlik ve öğretimden sorumluydu.

Peru'daki 2017 öğretmen grevinde önde gelen isimlerden biri olarak öne çıktı.

Seçimi kazanan aday Peru'nun bağımsızlığının 200. yıl dönümü olan 28 Temmuz'da, yeni hükümeti devralarak 2021-2026 dönemleri için görev yapacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.