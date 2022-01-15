PCR testi zorunluluğu kalktı mı? İç hat uçuşlarda PCR testi zorunluluğu kaldırıldı?
Türk Hava Yolları ( THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, iç hat uçuşlarında tüm yolcular için PCR test şartının kaldırıldığını ve HES kodunun ibraz edilmesinin yeterli olacağını açıkladı.
2022-01-15 14:47:04
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamanın ardından koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte iç hat uçuşlarında PCR testi talep eden Türk Hava Yolları, alınan karar doğrultusunda bu uygulamadan vazgeçti.
Açıklamayı THY Genel Müdürü Bilal Ekşi Twitter'dan yaptı. Ekşi Yetkili mercilerimiz tarafından alınan karar doğrultusunda İÇ HAT seferlerinde tüm yolcularımızdan PCR TEST zorunluluğu kaldırılmıştır. HES kodunun verilmesi yeterli olacaktır” dedi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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