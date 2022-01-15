PCR testi zorunluluğu kalktı mı? İç hat uçuşlarda PCR testi zorunluluğu kaldırıldı?

Türk Hava Yolları ( THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, iç hat uçuşlarında tüm yolcular için PCR test şartının kaldırıldığını ve HES kodunun ibraz edilmesinin yeterli olacağını açıkladı.