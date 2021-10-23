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PCR testi pozitif çıkan öğrenci KYK yurdunda kalabilir mi? Covid-19'lu ve temaslısı KYK yurdunda kalabilir mi?

TIMETURK / GENEL / PCR testi pozitif çıkan öğrenci KYK yurdunda kalabilir mi? Covid-19'lu ve temaslısı KYK yurdunda kalabilir mi?

PCR testi pozitif çıkan öğrenci KYK yurdunda kalabilir mi? Covid-19'lu ve temaslısı KYK yurdunda kalabilir mi?

PCR testi pozitif çıkan öğrenci KYK yurdunda kalabilir mi? Covid-19'lu ve temaslısı KYK yurdunda kalabilir mi? Sağlık Bakanlığı, Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ni 17 Ekim'de güncelledi. Bu güncelleme ile KYK yurdunda kalan binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor. KYK yurdunda kalan öğrenciler koronavirüs testlerinin pozitif çıkması durumunda ne yapacaklarını merak ediyordu. Yeni güncelleme ile Covid-19 tanısı konulan ya da temaslı olan öğrencilerin bundan böyle 'maske takarak izole olmalarının sağlanması koşuluyla yurtlarda kalmalarına izin verildi.

3 Saat Önce
2021-10-23 14:04:09
PCR testi pozitif çıkan öğrenci KYK yurdunda kalabilir mi? Covid-19'lu ve temaslısı KYK yurdunda kalabilir mi?

Sağlık Bakanlığı, Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ni 17 Ekim'de güncelledi. Rehberde yapılan değişikliklerle Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesindeki yurtlar ve okul pansiyonlarında sosyal mesafe önlemleri gevşetilirken, Covid-19 tanısı konulan ya da temaslı olan öğrencilerin bundan böyle "maske takarak izole olmalarının sağlanması koşuluyla buralara girişlerine imkân tanındı.

Sağlık Bakanlığı, Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ni güncelledi. Buna göre yurtlarda kalan öğrencilerin PCR testleri poşzitif çıkması durumunda dahi yurtlarda kalmalarına izin verildi.

PCR testi pozitif çıkan öğrenci KYK yurdunda kalabilir mi?

Yurtlarla ilgili bir diğer önemli değişiklik de önceki rehberde yurda girişi yapılmayacak olan "Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi şikayetleri olan, Covid-19 tanısı alan ve temaslısı olan" öğrencilerin, bundan sonra "maske takarak izole olmaları sağlandığı" takdirde yurda alınması oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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