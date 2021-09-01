Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda buluna Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı olmayan vatandaşlardan PCR testi isteneceğini açıkladı. Başta öğretmen olmak üzere bir çok alana girişte PCR testi zorunlu oldu. PCR testi kaç yaşındakilere zorunlu? PCR testi 18 yaşından küçüklere zorunlu mu?

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda buluna Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı olmayan vatandaşlardan PCR testi isteneceğini açıkladı. Başta öğretmen olmak üzere bir çok alana girişte PCR testi zorunlu oldu. PCR testi kaç yaşındakilere zorunlu? PCR testi 18 yaşından küçüklere zorunlu mu?

PCR testi kaç yaşındakilere zorunlu?

PCR negatif test zorunluluğu istenilen alanlara (okul, sinema, tiyatro, konser vb.) girmek isteyen ya da şehirler arası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb.) kullanacak kişiler, aşılama süreçlerinin tamamlanmış veya hastalığı geçirmiş kişi durumunda olup olmadığını Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kontrol ederek PCR negatif test raporu almaları gerekip gerekmediğini öğrenebilecek. Aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerden, belirli alanlara girişte (okul, sinema, tiyatro, konser vb.) ya da şehirler arası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb.) kullanma sırasında istenilecek PCR negatif test sonucu 18 yaş ve üzeri vatandaşlar için uygulanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.