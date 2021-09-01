DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

İstanbul caddeleri listesi | İstanbul'da kaç tane cadde var?
PCR testi kaç yaşındakilere zorunlu? PCR testi 18 yaşından küçüklere zorunlu mu?
İstanbul'da enflasyon 27 ayın zirvesinde
Rus askerleri, Esed rejiminin kuşattığı Dera'daki mahalleye girdi
TRT’yi Karalama Kampanyalarına Karşı Genel Müdür Sobacı’dan Yanıt Geldi
Avrupa Merkez Bankası: Aşırı hızlı enflasyon riski var
Euro Bölgesi'nde imalat dibe vurdu
Ansu Fati kimdir, Ansu Fati nereli kaç yaşında? Ansu Fati hangi takımdan geldi?
Barcelona'nın yeni '10 numarası' Ansu Fati
Gizemli hastalık kapıda!
AB üyesi ülkelerde yolsuzluk, STK ve medyaya baskı raporu
İETT otobüs-metrobüs-metro PCR testi zorunlu mu? Yolcu otobüslerinde aşı kartı ve PCR testi zorunlu mu?
JP Morgan ve Goldman'dan Türkiye güncellemesi
Seçim barajı kaç oldu? Seçim barajı düştü mü?
Taliban'dan Pencşir’e operasyon; 7 ölü, 2 yaralı

TIMETURK / GENEL / PCR testi kaç yaşındakilere zorunlu? PCR testi 18 yaşından küçüklere zorunlu mu?

PCR testi kaç yaşındakilere zorunlu? PCR testi 18 yaşından küçüklere zorunlu mu?

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda buluna Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı olmayan vatandaşlardan PCR testi isteneceğini açıkladı. Başta öğretmen olmak üzere bir çok alana girişte PCR testi zorunlu oldu. PCR testi kaç yaşındakilere zorunlu? PCR testi 18 yaşından küçüklere zorunlu mu?

22 Dakika Önce
2021-09-01 17:10:07
PCR testi kaç yaşındakilere zorunlu? PCR testi 18 yaşından küçüklere zorunlu mu?

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda buluna Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı olmayan vatandaşlardan PCR testi isteneceğini açıkladı. Başta öğretmen olmak üzere bir çok alana girişte PCR testi zorunlu oldu. PCR testi kaç yaşındakilere zorunlu? PCR testi 18 yaşından küçüklere zorunlu mu?

PCR testi kaç yaşındakilere zorunlu?

PCR negatif test zorunluluğu istenilen alanlara (okul, sinema, tiyatro, konser vb.) girmek isteyen ya da şehirler arası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb.) kullanacak kişiler, aşılama süreçlerinin tamamlanmış veya hastalığı geçirmiş kişi durumunda olup olmadığını Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kontrol ederek PCR negatif test raporu almaları gerekip gerekmediğini öğrenebilecek. Aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerden, belirli alanlara girişte (okul, sinema, tiyatro, konser vb.) ya da şehirler arası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb.) kullanma sırasında istenilecek PCR negatif test sonucu 18 yaş ve üzeri vatandaşlar için uygulanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş