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Pazartesi, Salı ve Çarşamba uzaktan eğitim var mı? 10-11 ve 12 Mayıs uzaktan eğitim olacak mı?

Ramazan bayramına sayılı günler kala öğrenciler ve veliler ramazan bayramı öncesine denk gelen Pazartesi, Salı ve Çarşamba günlerinde uzaktan eğitim olup olmayacağını merak ediyordu. MEB'den bu konu ile ilgili bu konu ile ilgili yeni detay geldi. Milyonlarca öğrenci Pazartesi, Salı ve Çarşamba uzaktan eğitim var mı sorusunu soruyordu. Peki 10-11 ve 12 Mayıs uzaktan eğitim olacak mı? 10 mayıs, 11 mayıs ve 12 mayıs uzaktan eğitim ile ilgili yeni bir karar alındı. 10-11 ve 12 mayıs için öğretmenlere ek ders verilecek mi?

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07.05.2021 17:58:51
Pazartesi, Salı ve Çarşamba uzaktan eğitim var mı? 10-11 ve 12 Mayıs uzaktan eğitim olacak mı?

Ramazan bayramına sayılı günler kala öğrenciler ve veliler ramazan bayramı öncesine denk gelen Pazartesi, Salı ve Çarşamba günlerinde uzaktan eğitim olup olmayacağını merak ediyordu. MEB'den bu konu ile ilgili bu konu ile ilgili yeni detay geldi. Milyonlarca öğrenci Pazartesi, Salı ve Çarşamba uzaktan eğitim var mı sorusunu soruyordu. Peki 10-11 ve 12 Mayıs uzaktan eğitim olacak mı? 10 mayıs, 11 mayıs ve 12 mayıs uzaktan eğitim ile ilgili yeni bir karar alındı. 10-11 ve 12 mayıs için öğretmenlere ek ders verilecek mi?

Ramazan bayramı bu yıl 13 Mayıs Perşembe gününe denk geliyor. Ramazan bayramı öncesi Pazartesi, Salı ve Çarşamba günlerinde ders olup olmayacağı ise merak ediliyordu. Binlerce öğrenci Pazartesi, Salı ve Çarşamba uzaktan eğitim var mı? 10-11 ve 12 Mayıs'ta uzaktan eğitim olacak mı? sorusunu soruyordu. Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen yazı ile bu srular yanıt buldu.

Pazartesi, Salı ve Çarşamba uzaktan eğitim var mı?

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından 27 Nisan'da ilgili birimlere gönderilen, "Covid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler" konulu yazı ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli sayılmasına karar verildi. MEB yetkililerinden edinilen bilgiye göre, bu tarihlerde öğretmenlerin de idari izinli sayılması sebebiyle okullardaki uzaktan eğitime ara verilecek. Bakanlığa bağlı tüm resmi ve özel okullar, 10-11-12 Mayıs'ta tatil olacak.

10-11 ve 12 Mayıs'ta uzaktan eğitim olacak mı?

MEB'e bağlı tüm resmi ve özel okullar, öğretmenlerin idari izinli sayıldığı 10-11 ve 12 Mayıs'ta uzaktan eğitime ara verecek.

10-11 ve 12 mayıs için öğretmenlere ek ders verilecek mi?

Tüm genel idari izinlerde olduğu gibi bu idari izinde de okul yöneticileri ve öğretmenler, üzerlerinde bulunan ders görevlerini yapmış sayılarak, karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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