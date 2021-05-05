Pazarlar açık mı? Bu gün pazar var mı? Pazarlar hangi gün açılacak? (Tam kapanma)

Pazarlar açık mı? Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sonrası tam kapanma tedbirleri hayatımıza girmişti. Tam kapanla ime birlikte semt pazarlarının kurulması da yasaklanmıştı. Ancak yayınlanan yeni genelge ile semt pazarlarının yeniden açılacağı açıklandı. Peki İzmir, Ankara ve İstanbul'da bu gün pazar var mı? Semt pazarları haftanın her günü kurulamayacak. Peki semt pazarlar hangi gün açılacak? Tam kapanmada pazarlar açık mı olacak?

Pazarlar açık mı? Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sonrası tam kapanma tedbirleri hayatımıza girmişti. Tam kapanla ime birlikte semt pazarlarının kurulması da yasaklanmıştı. Ancak yayınlanan yeni genelge ile semt pazarlarının yeniden açılacağı açıklandı. Peki İzmir, Ankara ve İstanbul'da bu gün pazar var mı? Semt pazarları haftanın her günü kurulamayacak. Peki semt pazarlar hangi gün açılacak? Tam kapanmada pazarlar açık mı olacak?

Kısmı kapanma sonrası yeni bir kararla ülke genelinde tam kapanmaya gidildi. Tam kapanma sonrası pazar esnafının mağdur olmaması için pazarlar belirlenen günlerde belirlenen saat aralığında yeniden hizmete girecek. Alışverişlerini pazarlardan yapan insanlar da Pazarlar açık mı? Bu gün pazar var mı? Pazarlar hangi gün açılacak? sorularını soruyor. İşte pazarlar ile yaşanan yeni gelişme...

Pazarlar açık mı?

İçişleri Bakanlığı yayınladığı pazar yerleri genelgesi ile semt pazarlarının yeniden kurulabileceğini belirtti. Ancak pazarlar her gün açık olmayacak. Pazarlar açık mı sorusuna yanıt verecek olursak; Pazarlar sadece cumartesi günleri belirlenen saat aralığında açık olacak.

Semt pazarları hangi günlerde kurulacak?

Semt pazarları hangi günlerde kurulacak sorusu vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Semt pazarları alınan yeni kararlar doğrultusunda cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında kurulacak.

Tam kapanamda pazarlarda hangi ürünler satılacak?

Pazarlarda sadece yaş sebze/meyve ile fide satılabilecek (özellikle köylülerimizin ürünleri olmak üzere), temizlik ürünleri, giyim, züccaciye, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. ürünlerin satışına ise izin verilmeyecek.

İçişleri Bakanlığı genelge ile duyurdu

Pazarlarla ilgili alınan kararlar şu şekilde sıralandı: Tam kapanma dönemi içerisinde sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapan pazaryerleri açık olacak. Vatandaşların yaş sebze/meyve ve fide ihtiyaçlarını temin amacıyla ikametlerine en yakın pazaryerine gidip gelebilmelerine izin verilecek.

Semt pazarlarının kapalı olmasına karar verilmişti

İçişleri Bakanlığı tarafından daha önce yayınlanan genelgede semt pazarlarının kapalı olmasına karar verilmişti. İçişleri Bakanlığının aldığı karara göre, semt pazarları 17 günlük sürede kapalı olacak. Tam kapanma 29 Nisan'da başlayacak, bu nedenle salı ve çarşamba günleri kurulan halk pazarları açık olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.