29 Nisan ile 17 Mayıs arasında uygulanacak olan tam kapanma tedbirleri kapsamında semt pazarlarının sadece cumartesi günleri açık olmasına karar verildi. Pazara gitmek isteyenler tam kapanmada pazara gitmek için izin almak gerekiyor mu sorusunu sormaya başladı. İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelge ile pazara gidiş gelişler ile ilgili detayları paylaştı. Peki tam kapanmada pazara gitmek yasak mı? Tam kapanmada pazarlar kaça kadar açık olacak? Semt pazarlarına gitmek serbest mi?

29 Nisan ile 17 Mayıs arasında uygulanacak olan tam kapanma tedbirleri kapsamında semt pazarlarının sadece cumartesi günleri açık olmasına karar verildi. Pazara gitmek isteyenler tam kapanmada pazara gitmek için izin almak gerekiyor mu sorusunu sormaya başladı. İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelge ile pazara gidiş gelişler ile ilgili detayları paylaştı. Peki tam kapanmada pazara gitmek yasak mı? Tam kapanmada pazarlar kaça kadar açık olacak? Semt pazarlarına gitmek serbest mi?

Tam kapanma ile birlikte tüm ülkede iş yerleri mağazalar, AVM'ler ve pazarlar kpatılmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni genelge ile semt pazarlarının tam kapanmada sadece cumartesi günleri açık olacağı belirtildi. Pazara gitmek isteyen vatandaşlar da Pazara gitmek için izin almak gerekiyor mu? Tam kapanmada pazara gitmek yasak mı? sorularına yanıt bulmaya çalışıyor.

Pazara gitmek için izin almak gerekiyor mu?

Tam kapanma dönemi içerisinde 8 Mayıs 2021 tarihine denk gelen cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze-meyve ile fide satışı yapacak pazar yerlerinin kurulacağı mahalleler belirlendi. İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Pazar Yerleri” konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze-meyve ile fide satışı yapan pazaryerleri açık olacak. Vatandaşların yaş sebze-meyve ve fide ihtiyaçlarını temin amacıyla ikametlerine en yakın pazaryerine gidip gelebilmelerine izin verilecek.

Tam kapanmada pazara gitmek yasak mı?

Tam kapnmada semt pazarlarına gitmek yasak değil. Vatandaşlar ikanetlerine en yakın semt pazarlarına gitmek zorunda. Buna aykırı bir durum tespit edilirse ceza kesilebilir.

8 Mayıs Cumartesi pazarlar saat kaça kadar açık olacak?

Tam kapanma döneminde kurulacak olan ilk pazar 8 Mayıs Cumartesi günü kurulacak. Tam kapanmada pazarlar sabah saat 10.00'da açılacak ve en geç saat 17.00'ye kadar pazar alışverişinin bitmesi gerekiyor.

8 Mayıs Cumartesi İstanbul'da kurulacak pazarlar listesi için TIKLAYIN

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.