Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Hafta sonu yasakları kalktı mı? Koronavirüs tedbirlerinin görüşülüp yeni kararların belli olacağı Kabine Toplantısı 21 Haziran'da yapılacak. Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaparak yeni tedbirleri açıklayacak. Vatandaşlar hafta sonu pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılmasını istiyor. Peki pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Vaka sayılarının 5 bin seviyesine düşmesi ile yeni gevşemelerin gelebileceği konuşuluyor. Kapalı alanlarda maske yasağının da Kabine Toplantısı'nda görüşülmesi bekleniyor.

Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Hafta sonu yasakları kalktı mı? Koronavirüs tedbirlerinin görüşülüp yeni kararların belli olacağı Kabine Toplantısı 21 Haziran'da yapılacak. Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaparak yeni tedbirleri açıklayacak. Vatandaşlar hafta sonu pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılmasını istiyor. Peki pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Vaka sayılarının 5 bin seviyesine düşmesi ile yeni gevşemelerin gelebileceği konuşuluyor. Kapalı alanlarda maske yasağının da Kabine Toplantısı'nda görüşülmesi bekleniyor.

NATO zirvesi nedeniyle ertelenen Kabine Toplantısı bugün gerçekleşecek. Kabine Toplantısı'nda yine ana gündem konusu korona tedbirleri olacak. Toplantıda koronavirüs vaka sayılarında yaşanan gerileme ile birlikte alınacak yeni esnemelerin olup olmayacağına karar verilecek. Vatandaşlar hafta sonu pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılmasını talep ediyor. Toplantıda sokağa çıkma yasağı saatlerinin esnetilmesi de gündemde olacak. Peki hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalkacak mı?

Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

Toplantıda vatandaşları ilgilendiren en önemli konulardan bir tanesi de sokağa çıkma yasaklarında yapılacak esnemeler. Peki hafta içi sokağa çıkma saatlerinde bir esneme yapılacak mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Hafta sonu yasakları kalktı mı? Sokağa çıkma kısıtlaması saat 22'den sonra başlıyordu. Pazar günü ise tam gün sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu. Pu kurallarda esnemeye gidilebileceği tahmin ediliyor. Alınacak kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yapılacak açıklama ile belli olacak.

Maske kuralı kalktı mı?

Vatandaşları en çok zorlayan konulardan bir tanesi de maske takma zorunluluğu. Özellikle havaların ısınması ile birlikte açık havalarda maske zorunluluğu vatandaşı oldukça zorluyor. Toplantıda açık alanlarda maske zorunluluğunun mesafe kuralına uymak şartıyla kaldırılması da konuşulacak. Bu kapsamda vaka sayılarındaki düşüşe paralel olarak önümüzdeki dönemde AVM'lerin yanı sıra dolmuş, otobüs, metro gibi toplu taşıma araçlarında ve hastanelerde maske takılma zorunluluğunun devam etmesi ancak park, bahçe, meydan gibi açık alanlarda maske kuralının esnetilmesi öngörülüyor.

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