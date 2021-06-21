Pazar günü sokağa çıkma yasağı bitti mi? Pazar günü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Türkiye'nin merakla beklediği Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan sokağa çıkma yasaklarına dair de yeni kuralları açıkladı. Erdoğan sokağa çıkma yasağı uygulanan pazar günü için yeni tedbirleri ve diğer yasaklarda gevşeme tedbirlerini açıkladı. Peki pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı saati ne zaman başlıyor? Sokağa çıkma yasağı 1 Temmuz'dan itibaren kaldırıldı. Tüm gün sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Pazar günü sokağa çıkma yasağı bitti mi? Pazar günü sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Türkiye'nin merakla beklediği Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan sokağa çıkma yasaklarına dair de yeni kuralları açıkladı. Erdoğan sokağa çıkma yasağı uygulanan pazar günü için yeni tedbirleri ve diğer yasaklarda gevşeme tedbirlerini açıkladı. Peki pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı saati ne zaman başlıyor? Sokağa çıkma yasağı 1 Temmuz'dan itibaren kaldırıldı. Tüm gün sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Pazar günü sokağa çıkma yasağı bitti mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan yasaklarda yeni gevşemeleri de anlattı. Vatandaşların merak ettiği pazar günü sokağa çıkma yasağının kalkıp kalkmayacağı da Kabine Toplantısı'ndan sonra netlik kazandı. Peki pazar günü sokağa çıkma yasağı bitti mi? 1 Temmuz'dan itibaren sokağa çıkma yasağı tüm ülkede kaldırılacak.

Pazar günü sokağa çıkma yasağının kalkması ne zaman başlıyor?

Sokağa çıkma yasağı 1 Temmuz'dan itibaren kaldırılacak. Tüm gün sokağa çıkma yasağı kaldırıldı 1 Temmuz'dan itibaren kaldırıldı.

Sokağa çıkma yasakları 22'de başlıyordu

Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Hafta sonu yasakları kalktı mı? Sokağa çıkma kısıtlaması saat 22'den sonra başlıyordu. Pazar günü ise tam gün sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu. Pu kurallarda esnemeye gidilebileceği tahmin ediliyor. Alınacak kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yapılacak açıklama ile belli olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.