Patlıcanı sütle yıkarsanız...

Sizler için sütte bekletilirse veya süte yatırılırsa çok daha lezzetli olan besinleri araştırdık, gelin o besinleri birlikte öğrenelim...



Yemek yapmak emek ve özen istiyor. Pişmeden önce işleme tabii tutulan besinler çok daha lezzetli bir yemeğe dönüşebiliyor. Hatta öyle besinler var ki, sütte bekletilince, süte yatırılınca veya sütle yıkanınca lezzeti iki katına çıkıyor. Sizler de bu işlemleri uygulayarak çok daha lezzetli yemeklere imza atabilirsiniz. Peki bu besinler hangileri?

Sütle işleme tabii tutulunca lezzetlenen besinler

Patlıcan - Lezzetli bir patlıcan yemeği yapmak için patlıcanları pişirmeden önce soğuk sütle yıkamayı ve daha sonra kurulayıp öyle kullanmayı deneyin. Bu sayede patlıcan çok daha lezzetli olacaktır.

Yufka - Hazır yufkayla börek yapacaksanız kurumasını önlemek için yufkaları sütle ıslatabilirsiniz. Bu sayede böreğiniz de çok lezzetli olacaktır.

Balık - Kulağa tuhaf gelse de una bulamadan önce balıkları bir müddet süte yatırıp daha sonra unlayarak kızartırsanız çok daha lezzetli olacaktır.

Ciğer - Ciğeri pişirmeden önce yarım saat kadar süte yatırıp öyle pişirirseniz çok daha lezzetli olacaktır.

Kaşar peynir- Kaşar peynirini severek tüketiyoruz. Fakat bazen tatsız bir sürpriz olabiliyor. Açıkda unuttuğumuz kaşar peynir kuruyup sertleşebiliyor. Böyle bir durumda kaşarı çöpe atmayı aklınızdan bile geçirmeyin. Süte yatıracağınız kurumuş kaşar peyniri yumuşacık olacaktır.

Kalamar - Kalamarı kızartmadan önce süte batırırsanız çok daha başarılı bir sonuç elde edebilirsiniz.

Sosis - Sosisi ızgaraya veya fırına koymadan önce soğuk süte batırırsanız, sosisleriniz pişerken patlamayacak ve çok daha lezzetli olacaktır.

Karnabahar - Kış gelince tezgahlarda karnabahar görmeye başlıyoruz. Soğuk havaların sevilen sebzesi karnabaharı birçok insan pişerken etrafa yaydığı kötü koku yüzünden tüketmeyi tercih etmiyor. Fakat bu durumun önüne süt kullanarak geçebilirsiniz. Karnabahar haşlarken, haşlama suyunun içerisine bir miktar süt ilave ederseniz karnabahar hem daha beyaz olacak ve hem de pişerken etrafa kötü koku yaymayacaktır.

Bayat ekmek - Ekmeğiniz bayatlayıp sertleştiyse sakın onu çöpe atarak israf etmeyin. Bayatlayan ekmeğin üzerine biraz süt serpin ve daha sonra yağda kızartarak tüketebilirsiniz. Ayrıca sütle yumurtayı karıştırarak da yumurtalı ekmek hazırlayabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.