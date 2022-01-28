Patates sütü ne işe yarıyor?

Markalar yeniliklerin peşinden koşmaya ve insanlara yeni seçenekler sunmaya devam ediyor. Bunlardan biri de Dug isimli marka. İsveç menşeili bir marka olan Dug, yeni bir buluşa imza attı. İsveç menşeili marka patates sütünü piyasaya sürdü. Peki patates sütü nedir? Patates sütünün vücudumuza ne gibi bir faydası var? Patates sütü nasıl hazırlanır? Tüm bu soruların cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz...



İsveç menşeili Dug adlı marka patates sütünü piyasaya sundu. Sunduğu formülün içerisinde D vitamini, B12 vitamini, folik asit, bezelye proteini ve omega-3 bakımından zengin kolza yağı bulunuyor.

Raporlar, patates sütünün doymuş yağ ve şeker bakımından düşük olduğunu ve dünyanın dört bir yanındaki insanlar tarafından tercih edilmesinin en büyük sebebi olduğunu gösteriyor.

Patates sütü nedir?

Lund Üniversitesi'nden akademisyen Profesör Eva Tornberg tarafından geliştirilen DUG markası, yulaf sütünü yerinden etmeye aday olarak görülüyor. İsveç'te üretilen bu ürün artık çoğu bitki bazlı süt gibi İngiltere'deki mağazalarda ve internette satışa sunuldu. Patates sütü bitki bazlı ürünün (yani patatesin) ve kolza tohumu yağının emülsiyonundan üretiliyor.

Original, Barista ve Unsweetened versiyonları da mevcut olan patates sütü, kendisinden önceki yulaf sütü markaları Oatly ve Minor Figures gibi, kahve tutkunu genç bir kesime hitap ediyor. Dug isimli markanın yaptığı açıklamaya göre arazi kullanımı açısından bakılırsa yulaf yetiştirmekten iki kat daha verimli ve diğer süt çeşitlerinden 56 kat daha az suyla üretilebilir.

Patates sütü nasıl hazırlanıyor?

Patatesleri küp küp doğrayın ve bir tencerenin içerisine alıp haşlayın. Haşlanmış patatesleri ve tencereden ayırdığınız patates suyunu blendera koyun ve yaklaşık 5 dakika yüksek devirde karıştırın. Daha sonra patates karışımını tülbentten geçirin ve pürüzsüz bir sıvı elde edin. En az iki saat soğumasını bekledikten sonra süt içilecek kıvama gelecektir. Besin değerini artırmak isterseniz, içerisine badem, fındık gibi ürünler ilave edebilir, vegan değilseniz bal kullanabilirsiniz. Bu sayede patates sütü hem tatlanacak, hem de çok daha sağlıklı bir hal alacaktır. Afiyet olsun...

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