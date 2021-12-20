Patates kabuğunu gözünüzün altına koyarsanız...

Yediğimiz meyvelerin ve sebzelerin kabuklarını çöpe atmayı tercih ediyoruz. Fakat onları çöpe atarak ziyan ediyoruz. Çünkü kabukları da vücudumuz için birçok faydaya sahip. Peki meyve ve sebzelerin kabukları vücudumuz için ne gibi bir fayda sağlıyor? Cevabı haberimizde...



Meyveleri ve sebzeleri tüketirken kabuklarını soyup çöpe atıyoruz. Fakat bu davranışımız onların ziyan olmasına sebep oluyor. "Vitamini kabuğunda" cümlesini hepimiz duymuşuzdur. Meyvelerin ve sebzelerin kabuklarını atmayarak onlardan yararlanabilirsiniz. Gelin çöpe attığımız kabuklar ne işe yarıyor beraber bakalım...

Meyve ve sebzelerin kabuklarını neden çöpe atmamalıyız?

Karpuz kabuğu - Karpuz kabuğunda B6 vitamini ve C vitamini vardır. Ayrıca ciddi bir afrodizyak etkiye sahiptir. 2008 senesinde Texas'da yapılmış bir araştırmaya göre, karpuz kabuğu citruline miktarının artmasını, artan citruline miktarı da kan akışının hız kazanmasını ve kan damarlarının rahatlamasını sağlıyor.

Muz kabuğu - Yılda 40 milyon ton muz kabuğu çöpe gidiyor. Fakat muz kabuğu bunu asla hak etmiyor! Çünkü çöpe attığımız muz kabuğu bandaj olarak kullanıldığında yaraların iyileşmesini sağlıyor. Ayrıca muz kabuğu vücut için çok faydalı antioksidanlara sahip olduğu için tüketilebiliyor da! Muz kabuğunun iç kısmı ciltte oluşan kızarıklık ve aknelere, kaşıntılara da iyi gelir. Bu tarz bir probleminiz varsa muzu yedikten sonra kabuğunu çöpe atmayıp iç kısmını cildinize sürebilirsiniz.

Nar kabuğu - Nar kabuğunun içerisinde bulunan ellagik adlı asit birçok kanser türü de dahil olmak üzere önemli hastalıklara iyi gelir. Nar kabuklarını güneşte kurutup çayını demleyebilir veya toz haline getirerek salata ve yemeklerinizin içerisine katabilirsiniz.

Kivi kabuğu - Kivinin kabukları gıda zehirlenmelerine iyi gelir. Zehirlenme durumunda kivileri kabuklarını soymadan katı meyve sıkacağından geçirerek çıkan meyve suyunu içebilirsiniz.

Patates kabuğu - Patates kabuğu öncelikle göz çevresindeki yaşlanma etkileri olmak üzere yüzdeki bütün yaşlanma etkilerine karşı koyar. Çünkü patates kabuğunda katekolamin bulunur.

Pazı yaprakları - Pazı yapraklarını blenderdan geçirip içerisine limon suyu, kıyılmış sarımsak, biber ve tuzla ilave ederek tüketirseniz bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Vücudunuza gerekli olan antioksidan ve glutamin miktarını pazı yaprakları sayesinde karşılayabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.