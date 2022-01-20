Patates mutfağımızın demirbaş sebzelerindendir. Onunla enfes salatalar, kızartmalar, yemekler hazırlarız. Birçok yemeğin içerisinde de kendine yer bulabilir. Peki evde patates nasıl yetiştirilir? Patatesin vücudumuza ne gibi bir faydası var? Sizler için araştırdık...



Patates dünyada en fazla tüketilen besin kaynaklarındandır. Sene boyunca yetiştirilip hasat edilebilir. Mutfakların olmazsa olmazlarından olan patates hemen hemen her tarifte kendine yer bulabilir.

Patatesin vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Patates lifli yapısı sayesinde kabızlığın önlenmesine etki eder ve düzenli bir şekilde tüketilirse sindirim sisteminin doğru bir şekilde çalışmasına katkı sağlar.

Mide asidi sorununun yatıştırılmasında, ülser problemini rahatlatmada ve artrit iltihabını azaltmada çok faydalıdır. Glutensiz olmasından dolayı glüten hassasiyeti yüksek olanlar için son derece iyi bir besin maddesidir. Bu bakımdan çölyak hastalığı olanlar için son derece yararlıdır.

Patatesin içerisinde bulunan nişasta, insülin direncini azaltmaya, kan şekerini kontrol etmeye yardım eder. Patates, içerisinde bulunan vitamin ve minerallerden ötürü beyin işlevleri, hafıza ve psikolojik süreçler üzerinde olumlu etkileri vardır.

Lifli yapısının bir diğer yararı da sindirim sistemiyle bağırsak işleyişini desteklemesi ve ishali gidermeye yardımcı olmasıdır. İshal sırasında yoğun miktarda kaybedilen potasyum mineralinden zengin olmasıyla da vücuda destek olur.

Patates evde nasıl yetiştirilir?

Patatesleri ekmeden önce çimlendirin. Patateslerin alt kısmına bir santim girecek şekilde 2-3 tane kürdan batırın. Saf suyla doldurulan cam kavanoza kürdanlar kavanozun ağız kısmına gelecek şekilde patatesleri yerleştirin. Patateslerin filizlenmelerini bekleyin.

Patatesleri toprakla doldurduğunuz çuval içerisine, çimlenen bölümler yukarıda kalacak şekilde oturtun ve üzerini toprakla örtün. Çuvalı güneş alan bir yere konumlandırın ve toprağın her zaman nemli kalmasını sağlayın. Filizlenen bölümlerden yeşil yapraklar toprak üstüne çıktıktan sonra köke ve yapraklara zarar vermeden gübreli toprak ilave edin. Düzenli bir şekilde temizlemeyi, yabani otları ayrıştırmayı ihmal etmeyin. Yapraklar kendini salmaya başladığı zaman hasat edebilirsiniz.

Patates serin ve ılıman iklimde yetiştirilmeye uygun olduğu için her mevsim ekilebilir olmakla birlikte kuraklığa daha az dayanıklı olması yüzünden düzenli sulama ister. Filizlenen bölgelerin kendini gür yapraklar olarak salmasıyla birlikte toplanmaya hazır hale gelir. .