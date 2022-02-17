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TIMETURK / GENEL / Pasquale Sensibile kimdir? Pasquale Sensibile teknik direktör mü olacak? Pasquale Sensibile Galatasaray'da ne yapacak?

Pasquale Sensibile kimdir? Pasquale Sensibile teknik direktör mü olacak? Pasquale Sensibile Galatasaray'da ne yapacak?

Pasquale Sensibile kimdir? Pasquale Sensibile teknik direktör mü olacak? Pasquale Sensibile Galatasaray'da ne yapacak? gibi sorular sarı kırmızılı taraftaralar tarafından sıkça sorulmaya başkandı. Galatasaray'dan yapılan son açıklamaya göre sportif direktörlüğe Pasquale Sensibile'yi getirdi. İşte Pasquale Sensibile'nin hayatı ve yaşamı...

1 Saat Önce
2022-02-17 17:01:54
Pasquale Sensibile kimdir? Pasquale Sensibile teknik direktör mü olacak? Pasquale Sensibile Galatasaray'da ne yapacak?

Pasquale Sensibile kimdir? Pasquale Sensibile teknik direktör mü olacak? Pasquale Sensibile Galatasaray'da ne yapacak? gibi sorular sarı kırmızılı taraftaralar tarafından sıkça sorulmaya başkandı. Galatasaray'dan yapılan son açıklamaya göre sportif direktörlüğe Pasquale Sensibile'yi getirdi. İşte Pasquale Sensibile'nin hayatı ve yaşamı...

Pasquale Sensibile kimdir?

Galatasaray'da sportif direktör olarak göreve başlayacak.

Sensibile'nin yanında İspanytol bir scout'un da İstanbul'a geldiği ve İtalyan futbol adamıyla birlikte görev yapacağı belirtiliyordu.

50 yaşındaki İtalyan sportif direktör Pasquale Sensibile, futbolculuk kariyerinde ülkesinin birçok alt lig takımında forma giyerken 2003'te kariyerini noktaladı.

Aktif futbol kariyerinde alt liglerde mücadele eden Pasquale Sensibile'nin Spor yöneticiliği kariyeri de yine İtalya'da devam etti. Novara, Sampdoria, Mantova, Trapan ve Alessandria ekiplerinden sportif direktör olarak görev yapan Sensibile, Serie A devi Roma'da iki kez scout olarak yer aldı ve son olarak Ağustos 2018-Haziran 2019'da çalıştı. O tarihten bu yana boştaydı. .

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