Paslanan bıçağınızı temizlemek için...

Bazı püf noktaları bilip uygularsanız mutfakta çok daha kolay bir şekilde lezzetli sonuçlar elde edebilirsiniz. Sizler için mutfağa girdiğinizde bilmeniz gereken püf noktalarını araştırdık...



Hepimizin bir şekilde mutfaktan yolu geçiyor. Bazı püf noktaları bilip uygulayarak mutfakta çok daha başarılı olmak mümkün. Peki hangi püf noktalar işimizi kolaylaştıracak?

Tatlılarınızı, dondurmalarınızı çikolatayla süslemek istiyorsanız çikolatayı meyve veya sebze soyucuyla ince ince kesebilirsiniz. Oldukça estetik duracaktır.

Şişeleri temizlemek oldukça zordur. Onları kolay bir şekilde kirlerinden arındırmak için içerisine bir çorba kaşığı pirinç, su ve biraz sıvı deterjan ekleyip çalkalayabilirsiniz. Bu sayede tertemiz olacaklardır.

Bıçağınız paslandıysa, üzerine pudra şekeri döktüğünüz yarım soğanla onu güzel bir şekilde temizleyebilirsiniz.

Mutfak tezgahını temizlemek için üzerine tuz serpip silebilirsiniz.

Kahvenin bayatlamasının önüne geçmek için içerisine bir tane küp şeker koyabilirsiniz.

Haşladığınız sebzelerin rengini kaybetmemesi için onları süzdükten sonra buzlu suyun içerisinde on saniye kadar bekletebilirsiniz.

Reçel kaynamaya başladığınca içerisine bir çay kaşığı kadar tereyağı atın. Bu sayede reçelin köpürmesinin önüne geçebilirsiniz.

Limonu kolay bir şekilde, zorlanmadan sıkmak ve limondan daha fazla su elde etmek için ılık suyun içerisinde beş dakika boyunca bekletebilirsiniz. Aynı zamanda mikrodalga fırında ısıtılan limon da kolay bir şekilde son damlasına kadar sıkılabilir.

Tereyağını kızdırır yanmamasının önüne geçmek için içerisine 1-2 damla zeytinyağı ekleyebilirsiniz.

Az miktarda ekleyeceğiniz toz şekerle soğanı çok daha hızlı bir şekilde karemelize edebilirsiniz.

Köftelerinizin içinin çok daha güzel pişmesi için pişirmeden önce ortasına bir boşluk açabilirsiniz.

Yeşilliklerinizi kağıt havluya sararak buzdolabında muhafaza ederseniz daha uzun süre tüketebilirsiniz.

Kesme tahtanızın altına ıslak bez ya da ıslak kağıt havlu koyarak kaymasının önüne geçebilirsiniz.

Muzu olgunlaştırmak için birkaç domatesle birlikte kese kağıdı içinde muhafaza edebilirsiniz.

Izgaranızı soğanla güzel bir şekilde temizleyebilirsiniz.

Kupa bardağının alt tarafıyla bıçağınızı bileyebilirsiniz.

Esmer şekerin içerisine limon kabuğu koyarsanız daha uzun süre taze kalmasını sağlayabilirsiniz.

Kavanoz kapağı kullanarak hamburger köftesine yuvarlak şekil verebilirsiniz.

Muz kabuğu kullanarak ayakkabılarınızı güzel bir şekilde temizleyebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.