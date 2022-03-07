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Pasha Lee kimdir? Ukraynalı oyuncu Pasha Lee hangi filmlere oynadı? Pasha (Paşa) Lee (Li) öldü mü?
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TIMETURK / GENEL / Pasha Lee kimdir? Ukraynalı oyuncu Pasha Lee hangi filmlere oynadı? Pasha (Paşa) Lee (Li) öldü mü?

Pasha Lee kimdir? Ukraynalı oyuncu Pasha Lee hangi filmlere oynadı? Pasha (Paşa) Lee (Li) öldü mü?

Pasha Lee kimdir? Ukraynalı oyuncu Pasha Lee hangi filmlere oynadı? Pasha (Paşa) Lee (Li) öldü mü? Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkışmasının 12. günü geride kalırken bölgeden gelen ölü sayısı da sürekli artıyor. Son olarak Ukrayna'da herkes tarafından tanınan ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Pasha Lee ülkesini savunurken Rus güçleri tarafından öldürüldü. Pasha Lee'nin kim olduğu ve hangi filmlerde ve dizilerde oynadığı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

34 Dakika Önce
2022-03-07 18:06:38
Pasha Lee kimdir? Ukraynalı oyuncu Pasha Lee hangi filmlere oynadı? Pasha (Paşa) Lee (Li) öldü mü?

Pasha Lee kimdir? Ukraynalı oyuncu Pasha Lee hangi filmlere oynadı? Pasha (Paşa) Lee (Li) öldü mü? Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkışmasının 12. günü geride kalırken bölgeden gelen ölü sayısı da sürekli artıyor. Son olarak Ukrayna'da herkes tarafından tanınan ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Pasha Lee ülkesini savunurken Rus güçleri tarafından öldürüldü. Pasha Lee'nin kim olduğu ve hangi filmlerde ve dizilerde oynadığı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

Ukrayna'nın Rus güçlerine karşı başlattığı direniş sürerken bölgeden gelen acı haberler ise tüm dünyayı üzüyor. Ukraynalı aktör Pasha Lee savunma hattında Rus askerleri ile girdiği çatışmada hayatını kaybetti. Pasha Lee'nin ölümü ülkesinde ve dünyada geniş yankı uyandırdı.

Pasha Lee kimdir?

Pasha Lee Ukrayna'da herkes tarafından tanınan aktör ve seslendirme sanatçısıydı.

Pasha Lee kendi isteği ile Ukrayna savunmasına katılmış ve Rus güçlerinin ülkesini işgalini engellemeye çalışmıştır.

33 yaşında olan Pasha Lee girdiği çatışmada hayatını kaybetti.

Sanatçı Hobbit ve Aslan Kral gibi Hollywood filmleri için yaptığı dublajlarla tanınıyordu.

En son TV dizisi 'Provincial' da yer alan genç adam Ukrayna'nın tanınan ekran yüzlerinden biriydi.

TV sunucusu ve besteci olarak tanınan genç adamın Irpen bölgesinde Rus ordusu ile girdiği çatışmada hayatını kaybettiği açıklandı.

Orduya katılma kararı sonrası asker üniformalı bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan ünlü oyuncu "48 saattir bombalanıyoruz ama yüzümüz hala gülüyor çünkü Ukrayna için savaşıyoruz ve başaracağız " notunu düşmüştü. .

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