Pas lekelerine patates sürerseniz...

Patates mutfağımızın demirbaşlarındandır. Onunla enfes salatalar, kızartmalar, yemekler yaparız. Birçok yemeğin içerisinde de kendine yer bulur. Peki patatesin bundan başka kullanım alanları olduğunu da biliyor musunuz? Sizler için araştırdık, gelin birlikte öğrenelim...



Patates vücudumuza birçok fayda sağlayan bir sebzedir. Mutfaklarımızdan asla eksik olmaz. İnce ince doğrar kızartırız, küp küp doğrar haşlarız. Yemeklerin içinde de enfes olur. Fakat aslında patates bundan çok daha fazlası.

Patatesin birbirinden ilginç kullanım alanları

Pas lekesi - Evde kullandığınız metal parçalar, metal aksesuarlar, bıçaklar, tavalar, cezveler ve makaslar zamanla paslanıp kullanılamaz bir hale geliyor. Oluşan bu pasları kolay bir şekilde temizlemek için patates kullanabilirsiniz. Bir patatesi ortadan ikiye bölün ve üzerine bulaşık deterjanı ve kabartma tozu dökün. Daha sonra paslı olan eşyanın üzerine sürün. Pas lekesi çıkana kadar bu işlemi tekrarlayın. Pas lekesinin gittiğini gördüğünüzde bol su ile durulayıp kurutun.

Pas lekeleri için bir yöntem daha var. Patatesleri ikiye bölün ve su koyduğunuz tencerenin içerisine koyun. Kaynadıktan sonra patatesleri tencereden çıkartın. Patates suyunun içerisine paslanmış eşyaları koyun. Yaklaşık bir saat boyunca bekletin. Daha sonra beklettiğiniz eşyaları çıkarın ve bir fırça yardımıyla temizleyin. Güzel bir şekilde fırçaladıktan sonra bol suyla durulayın. Pasların kolay bir şekilde temizlendiğini göreceksiniz.

Buğulanan gözlükler - Gözlük kullanmanın en büyük problemi sürekli camların buğulanmasıdır. Özellikle pandemi yüzünden maske takarken camların buğulanması çok daha büyük bir problem haline geldi. Gözlük camlarındaki buharlaşmadan patates yardımıyla kurtulabilirsiniz. Soyduğunuz çiğ patatesi gözlük camlarının iç kısmına sürün. Patatesin içeriğinde bulunan nişasta gözlük camlarının buğulanmasının önüne geçecektir.

Ayakkabı temizliği - Kirlenen deri ayakkabılarınızı patates kullanarak temizleyebilirsiniz. Bunun için bir patatesi ortadan ikiye bölün. Ayakkabının her tarafını ikiye böldüğünüz patatesle ovalayın. Yaklaşık beş dakika beklettikten sonra temiz bir bez ile parlayana kadar güzel bir şekilde silin. Bu yöntem sayesinde yeni gibi görünen ayakkabılara sahip olabilirsiniz.

Lekeler - Patateste bulunan nişasta sayesinde kıyafetlerde oluşan lekelerden kurtulabilirsiniz. Bunun için iki tane patatesi yıkayın. Bir kabın içerisine yarım litre su koyun. Daha sonra bir rende yardımıyla patatesleri rendeleyip suyun içerisine ekleyin. Ardından rendelediğiniz patatesleri çıkarın ve tekrar su ilave edin. Yaklaşık on beş dakika beklettikten sonra temizlemek istediğiniz lekeyi patates suyuyla sünger kullanarak temizleyin. Güzel bir şekilde ovaladıktan sonra su ile durulayın.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.