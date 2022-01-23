Parviz kimdir? Survivor Parviz kaç yaşında?

Survivor 2022 All Star kadrosuna yedeklerden dahil olan Parviz kimdir sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Parviz yarıştığı sezonda büyük beğeni toplayan isimlerden biri olmuştu. Peki, Survivor Parviz kimdir, kaç yaşında?

Survivor 2022 All Star kadrosuna yedeklerden dahil olan isim olan Parviz Abdullayev hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler araştırma konusu olmaya devam ediyor. Parviz, Ayşıl'la birlikte ünlüler takımında yarışacak.

Parviz Abdullayev, 5 Ocak 1986 yılında Azerbaycan'da dünyaya gözlerini açtı. Şimdiye kadar profesyonel olarak 55 dövüşe katılan Parviz'in bu dövüşlerden 49 galibiyeti, 26 nakavtı ve 6 yenilgisi vardır.

2010 yılında Azerbaycan'da yılın ilk 10 sporcusundan biri ilan edilen Parviz Abdullayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından spordaki başarısından dolayı bir daire ile ödüllendirildi.

2011 itibariyle "Cobra Kickboks Kulübü'ne" liderlik eden Parviz Abdullayev,

Parviz Abdullayev, 2013 yılından bu yana Olağanüstü Haller Bakanlığı Spor Sağlıklı Merkezi'ne katkıda bulunmaktadır. Aynı zamanda Gabala Spor Kulübü'nü de temsil etmektedir.

Parviz, evli ve 2 çocuk babası olmakla birlikte, genç olmasına rağmen oğlu Yusif'i de boksta eğitmektedir. .