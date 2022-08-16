Parviz Jafarov: İş Dünyasında Başarı için Doğru Analiz Yapılmalı

Firmalar için sektörel analizleri doğru ve sistemli bir şekilde yapmak çok önemli. Sektörel analizlerin iş dünyasında çok önemli bir konumda bulunduğunun altını çizen İş İnsanı Parviz Jafarov, “Piyasada yer alan herhangi bir sektör, finansal ve ekonomik durumunu belirleyerek ve sahip olduğu iş kolunun pazardan beklentisini analiz ederek sektörel başarı yakalar. Bu nedenle sektörel analiz şirketler açısından bir hayli önemlidir.” ifadelerinde bulundu.

İş dünyasında başarı elde edilebilmesi için doğru analizlerin her zaman önemli olduğunun altını çizen Parviz Jafarov, sektörel analiz hakkında değerlendirmelerde bulundu: “Sektörel analiz kavramı oldukça geniştir. Bu nedenle içerisinde farklı parametrelerin bulunduğunu ifade etmek olanaklı. Bir sektörde faaliyet gösterecek şirketin sektöre giriş yapmadan önce belirlenen parametreler üzerinden analizler yapması gerekiyor. Bunun yanı sıra sektörde faaliyet gösteren firmalar da bu tür analizleri sistemli bir şekilde yaparak bulundukları pozisyonları değerlendirmeli. Bu tür hususlar şirketlerin başarı elde edebilmesi açısından önemli bir yere sahiptir.”

Sektörel Analiz Şirketler Açısından Her Zaman Önemlidir

Şirketlerin sektör içerisinde hangi risklerle karşılaşacağı, ne derece iyi performans gösterebilecekleri ve daha pek çok hususun sektörel analizlerle belirlendiğinin altını çizen Parviz Jafarov, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: “Büyüme hedefinde olan ve markasını ön plana çıkarmak isteyen bir şirket için sektörel analiz her aşamada çok önemlidir. Sektörel analiz yapılırken faaliyet gösterilecek pazar ve pazarda bulunan aktörler üzerinden çalışma yapılmalıdır. Başarılı bir sektör analizi içerisinde farklı unsurlar yer alır. Ham madde temini, ürün pazarlama, stok yönetimi; sektörel analizin unsurlarından sadece birkaçıdır. Bu tür hususlar dikkate alınarak çalışmalarda bulunmak, şirketlerin bulundukları sektörde ön plana çıkmasını sağlayacaktır.”

Müşteri İstekleri ve Önerileri İyi Takip Edilmeli

Sektörel analiz kapsamında müşteri istekleri ve önerilerinin de takip edilmesi gerektiğini belirten Parviz Jafarov, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: “Hangi sektör olursa olsun müşteri çok önemlidir. Müşterilerin istekleri ve önerileri de önemli bir konumda yer alır. Bu nedenle müşterilerinin ilgili firmalardan beklentileri ve önerileri çok iyi bir şekilde takip edilmelidir. Buna uygun bir çalışma sistemi benimsenmeli ve müşterilerin taleplerine yönelik faaliyetlerde bulunulmalıdır.” .