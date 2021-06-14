Part time çalışanlar aşı olacak mı? Part time çalışanlar aşı olacak mı? Yarı zamanlı çalışanlar aşılanacak mı?

Part time çalışanlar aşı olacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklama ile SGK'lı tüm işçi ve memurları aşı randevusu alabileceğini açıkladı. Açıklamadan sonra Part time çalışanlar aşı randevusu alıp alamayacaklarını araştırmaya başladı. Peki yarı zamanlı çalışanlar aşılanacak mı? Part time çalışanlara aşı randevusu açıldı mı? Stajyerler aşılanacak mı? İşte aşı randevularına dair detaylar...

Part time çalışanlar aşı olacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklama ile SGK'lı tüm işçi ve memurları aşı randevusu alabileceğini açıkladı. Açıklamadan sonra Part time çalışanlar aşı randevusu alıp alamayacaklarını araştırmaya başladı. Peki yarı zamanlı çalışanlar aşılanacak mı? Part time çalışanlara aşı randevusu açıldı mı? Stajyerler aşılanacak mı? İşte aşı randevularına dair detaylar...

Part time çalışanlar aşı olacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Saat 23.59. Son 24 saat içinde toplam 597.647 doz aşı yapıldı. Bu vakte kadar çalışan arkadaşlarımıza, aşı randevusunu aksatmayan vatandaşlarımıza binlerce teşekkür! Aşı, fedakârlık, planlama: Hepsi var, sorun yok!” ifadesini kullandı. Dün ise 455 bin 770 kişi aşı vuruldu.

Part time (yarı zamanlı) çalışanlar aşı olacak mı?

Part time (yarı zamanlı) çalışanların SGK kayıtları olduğu için onlar da aşı randevusu alabilecek.

Bir günde yapılan en çok fazla aşı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Saat 23.59. Son 24 saat içinde toplam 597.647 doz aşı yapıldı. Bu vakte kadar çalışan arkadaşlarımıza, aşı randevusunu aksatmayan vatandaşlarımıza binlerce teşekkür! Aşı, fedakârlık, planlama: Hepsi var, sorun yok!” ifadesini kullandı. Dün ise 455 bin 770 kişi aşı vuruldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.