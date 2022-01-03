Parmak uçlarınız uyuşuyorsa...

Kalsıyim vücudumuza çok faydalı bir mineraldir. Bu yüzden eksikliğinde de bazı sorunlar yaşarız. Peki vücudumuzda kalsiyum minerali eksik olunca ne gibi problemler yaşarız? Sizler için bu sorunun cevabını araştırdık...



Vücudumuzun kalsiyum minerali ihtiyacı anne karnında başlar. Kalsiyum vücudumuzda kemiklerin ve kasların gelişiminde, eklemlerin yapılandırılmasında, kanın pıhtılaşmasında, kalp atışlarının düzenlenmesinde, doku ve hücrelerin canlılığını sağlamasında önemli bir vazifeye sahiptir. Bu yüzden de eksikliğinde bazı sorunlar yaşarız.

Kalsiyum eksikliğinde vücudumuz bize ne gibi sinyaller veriyor?

Kalsiyum eksikliğinin en belirgin işaretlerinden biri kaslarda meydana gelen uyuşmalar veya kramplar ve kasılmalardır. Eğer gün içerisinde bacaklarınızda ve kollarınızda bir tuhaflık hissediyorsanız, yürürken, oturduğunuz veya yattığınız yerden kalkarken, hatta bazen ortada hiçbir şey yokken dahi kaslarınıza ağrılar giriyorsa, kramp ve kasılmalar oluyorsa vücudunuzda ihtiyacınızdan çok daha az kalsiyum bulunduğu manasına gelebilir.

Kalsiyum kasların gelişimi ve sağlıklı bir şekilde çalışması için oldukça gerekli bir mineraldir. Kalsiyum eksikliğinde el ve ayaklarda, bilhassa parmak uçlarında uyuşmalar meydana gelebilir.

Kalsiyum kas gelişimi ve kas sağlığı üzerinde çok etkilidir. Kan basıncını dengelemede de etkisi olduğu için eksikliği sorunlara yol açar. Sık sık el, ayak veya ağız çevresinde karıncalanmalar oluyorsa ve bu durum, sürekli tekrar ediyorsa doktorunuza danışmanızda fayda var.

Kalsiyum vücutta yeteri miktarda bulunmazsa kemik sağlığı olumsuz etkilenir. Gün içerisinde, işte, okulda veya evdeyken her yeriniz ağrıyorsa vücudunuzda kalsiyum eksik olabilir.

Kalsiyum eksikliği giderilmezse "hipokalsemi" durumu ortaya çıkar. Bu durum yüzünden kalsiyum eksikliği yaşayanlar iştah kaybı da yaşamaya başlar. Kalsiyum sayesinde vücudumuz farklı mineral ve vitaminlerin emilimini daha kolay bir şekilde gerçekleştirir. Bu da iştahımızın yerinde olmasını sağlar.

Kalsiyum eksikliği devam ederse kemikler güçsüzleşir, kırılgan bir hale gelir. Bu yüzden kazara yere düşmeniz, kolunuzu bir yere çarpmanız gibi basit durumlarda dahi çatlak ve kırıklar oluşabilir.

Dişlerimizin de kemiklerden oluşmaktadır. Kalsiyum eksikliğinde dişlerimiz sağlıksızlaşmaya başlar. Diş çürükleri ve diş kırılmaları yaşanır.

Kalsiyum vücutta yetersiz olduğunda cildiniz de bu durumdan olumsuz etkilenir. Kurumaya başlar, saçlarınız dökülür, uçları kırılır ve zayıflar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.