Para transferlerinde kimlik tespiti sınır kaç? Kimlik tespiti sınır arttı mı?

Kara para aklamanın önüne geçebilmek için banka ve finans kuruluşlarının kimlik limiti 10 bin liradan 85 bin liraya çıkarıldı. Para transferlerinde kimlik sınırı nedir? Detaylar burada.

Bankalar ve finans kuruluşları tarafından kara paranın aklanmasının önüne geçebilmek için kimlik tespiti gerektiren havalelerde limit 10 bin TL artırıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Kara Paranın Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Tedbirler Hakkında Yönetmelikte yapılan değişikliğe ilişkin tutar 75 bin liradan 85 bin liraya çıkarıldı.

İlgili mevzuata göre sorumlu kişi veya kuruluş tarafından mevzuat kapsamında belirlenmekte olup, herhangi bir işlemin tutarı veya ilgili birden fazla işlemin toplam tutarı ilgili tutarı aştığında, müşteri nam ve hesabına hareket eden kişi, işlemin gerçek tedbirleri ortaya çıkarmak için gerekli adımları atar.

Söz konusu kuruluşlar, 85.000 TL tutarındaki müvekkillerinin ve müvekkilleri adına hareket eden kişilerin kimliklerinin tespiti, kimlik bilgilerinin alınması, bu bilgilerin doğruluğunun teyit edilmesi ve işlemlerin gerçek hak sahiplerinin ortaya çıkarılmasından sorumludur. Daha önce döviz tabanı 75 bin TL idi.

.