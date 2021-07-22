Pankek nasıl yapılır? En lezzet pankek tarifi

Pankek nasıl yapılır? Hayatımıza yavaş yavaş giren pankek kahvaltıların vazgeçilmezi haline geldi. İngilizce kökenli bir kelime olan pankekin yapılışını bir çok anne internetten araştırıyor. Özellikle çocukların severek tükettiği pankekin yapımı sanıldığı kadar zor değil. Bir kaç püf noktaya dikkat ederek siz de lezzetli ve puf puf pankekler hazırlayabilirsiniz. İşte en lezzetli pankek tarifi...

Pankek nasıl yapılır? Hayatımıza yavaş yavaş giren pankek kahvaltıların vazgeçilmezi haline geldi. İngilizce kökenli bir kelime olan pankekin yapılışını bir çok anne internetten araştırıyor. Özellikle çocukların severek tükettiği pankekin yapımı sanıldığı kadar zor değil. Bir kaç püf noktaya dikkat ederek siz de lezzetli ve puf puf pankekler hazırlayabilirsiniz. İşte en lezzetli pankek tarifi...

Kahvaltılarda çocuklarına güzel bir sürpriz yapmak isteyen annaler lezzetli ve yumuşacık pankek tarifkerini internetten araştırıyor. Tatlı ve tuzlu tüketilebilen pankekler yumuşacık dokusuyla kahvaltıların olmazsa olmazı haline geldi. Hem pratik hem de lezzetli olması nedeniyle pankekler artık her evde yapılır oldu. Peki 2 kişilik pankek nasıl yapılır?

Pankek nasıl yapılır?

Pankek yapımı oldukça kolay. Malzemelerin çeşit çeşit olması sizler korkutmasın. Pankekinizin lezzetli olmasını istiyorsanınz kullandığınız malzemelerin kaliteli olmasına özen gösterin. İşte pankek nasıl yapılır sorusunun yanıtı;

Pankek malzemeleri (2 kişilik)

1 yumurta

1 yemek kaşığı şeker

Yarım su bardağı süt

1 su bardağından 1 parmak az un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Pankek hazırlanışı

Pankek yapımına malzemeleri karıştırarak başlıyoruz.

Öncelikle yumurta ve şekeri güzelce çırparak karıştırıyoruz. Bunun için mikser kullanabilirsiniz.

Ardından süt, un, kabartma tozu ve vanilyayı karışıma ekleyerek güzelce karıştırıyoruz. Pürüzsüz ve topaksız bir yapı olmasına özen gösterin.

Pişirme aşamasına geçildiğinde tavanızın iyice kızdığına emin olun.

Ardından tavanızı çok az bir yağ sürün.

Tavanızı pişirme aşamasında orta dereceye getirin.

Pankeki ardından bir kepçe yardımı ile tavaya dökerek eşit şekilde tavaya yayın.

Pankekin bir tarafı piçince diğer tarafını çevirererk pişirin.

Tüm hamuru bu şekilde pişirdikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz.

İşte pankekiniz hazır. Afiyet olsun...

Pankek nedir?

Pankek yumurta, süt ve tereyağı içeren bir bulamaç ile hazırlanan ve genellikle ince ve yuvarlak olan düz bir hamur işi türüdür. Kalbur veya kızartma tavası gibi sıcak ve yağlanmış yüzeylerde pişirilerek hazırlanır. Arkeolojik kanıtlar, pankek ve türevlerinin muhtemelen tarih öncesi toplumlarda yenen en eski ve en yaygın tahıl bazlı besin olduğunu göstermektedir.

Pankekin şekli ve yapısı dünya çapında çeşitlilik gösterir. İngiltere'de genellikle mayasız yapılır ve krebe benzer. Kuzey Amerika'da, kalın ve kabarık bir kek oluşturmak için genellikle kabartma tozu olacak şekilde bir mayalama/kabartma maddesi kullanılır. Bir crêpe ise, her iki tarafı da pişirilmiş ve ince bir Fransız kökenli Breton tava kekidir. Güneydoğu Avrupa kökenli palačinke, her iki tarafı kızartılmış ve içi reçel, krem peynir, çikolata veya öğütülmüş cevizle doldurulmuş ince bir gözleme türüdür.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.