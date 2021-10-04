Pandora Papers nedir? Pandora Papers'ta kimler var?

Pandora Papers olarak adlandırılan gizli finansal bilgiler bir çok belge ile basına sızdı. Belgelerde bir çok dünya liderinin ismi de geçiyor. Gelişme sonrası vatandaşlar Pandora Papers nedir? sorusuna yanıt arıyor. Peki Pandora Papers'ta kimler var? Pandora Papers'ta Çek Cumhuriyeti Başbakanı Babis, Ürdün Kralı II. Abdullah, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy gibi liderlerle birlikte eski IMF Başkanı Strauss-Kahn, sanatçılar, futbolcular yer alıyor. İşte Pandora Papers detayları...

Pandora Papers olarak adlandırılan gizli finansal bilgiler bir çok belge ile basına sızdı. Belgelerde bir çok dünya liderinin ismi de geçiyor. Gelişme sonrası vatandaşlar Pandora Papers nedir? sorusuna yanıt arıyor. Peki Pandora Papers'ta kimler var? Pandora Papers'ta Çek Cumhuriyeti Başbakanı Babis, Ürdün Kralı II. Abdullah, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy gibi liderlerle birlikte eski IMF Başkanı Strauss-Kahn, sanatçılar, futbolcular yer alıyor. İşte Pandora Papers detayları...

117 ülkeden 600'ün üstünde gazetecinin incelediği yaklaşık 12 milyon belge, "offshore" ve vergi cennetleri ile ilgili çarpıcı bilgiler içeriyor. 11.9 milyondan fazla dosyadaki verilere dayanarak dünya liderleri, politikacılar, milyarderler ve ünlülere ait gizli finansal bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Dünya günemine oturan belgelerde dünyanın pek çok liderinin de adı geçiyor. Çek Cumhuriyeti Başbakanı Babis, Ürdün Kralı II. Abdullah, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy gibi liderlerle birlikte eski IMF Başkanı Strauss-Kahn gibi bir çok isim belgelerde yer alıyor. Peki Pandora Papers nedir?

Pandora Papers nedir?

2016 yılında sızan Panama Belgeleri'nden sonra büyük bir sızıntı... Pandora Belgeleri, 3 Ekim 2021'den itibaren Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) tarafından yayınlanan 11,9 milyon sızdırılmış belgedir (2,9 terabayt veri içerir). ICIJ'in haber kuruluşları, belge sızıntısını, Panama, İsviçre ve BAE gibi ülkelerdeki 14 finansal hizmet şirketinden belgeler, resimler, e-postalar ve elektronik tablolar içeren, şimdiye kadarki en kapsamlı finansal gizlilik ifşası olarak nitelendirdi. 11.5 milyon gizli belgeye sahip olan Panama Belgeleri 2016'da yayımlanan bir önceki raporu geride bıraktı. Haberlere göre, tahmini 32 trilyon ABD doları (gayrimenkul, sanat eseri ve mücevher gibi parasal olmayan değerli eşyalar hariç) vergilendirilmekten gizlenebilir.

Pandora Papers'ta kimler var?

DW Türkçe'den Pelin Ülker ve Serdar Vardar'ın aktardığına göre, 31 ülkede faaliyet gösteren 14 ‘hukuk' ve ‘finansal danışmanlık' firmasından sızan yeni belgelerde, Panama Belgeleri'ne göre iki kat daha fazla politikacı var. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta, Ekvator Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso Mendoza, Çek Cumhuriyeti Başbakanı Babis, Ürdün Kralı II. Abdullah, Şili Devlet Başkanı Sebastián Piñera'nın çocuğu ve eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in denizaşırı ilişkileri belgelerde yer alıyor. Kolombiyalı şarkıcı Shakira, Alman top model Claudia Schiffer, müziğin efsaneleri Julio Iglesias, Ringo Starr ve Elton John bu isimlerden. Belgelerde İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörü Roberto Mancini, Arjantinli futbolcu Angel di Maria, Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola'nın da varlıklarını offshore firmalara taşımış isimler arasında görülüyor.

Offshore nedir?

Offshore, uluslararası bankacılık kurallarının ve yasal düzenlemelerin tanınmadığı bankacılık faaliyetini ifade ediyor. 1960'lı yıllarda gelişen bu bankacılık türü için adres olara dünyanın çeşitli noktaları gösteriliyor. Uzak Doğu'da, Hong-Kong, Singapur Asya dolarlarının merkezi olarak biliniyor. Ortadoğu'da Bahreyn, Pasifik adaları içerisinde Cayman Adaları ve Bahama bilinen diğer merkezler.

Offshore bölgelerinin en büyük özelliği vergi cenneti tabir edilmeleri ve hesap sahiplerinin bilgilerinin gizliliğini taahhüt etmeleri.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.