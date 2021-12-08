Pancar vücudu zehirli maddelerden temizliyor

Hastalıklardan korunmak için sağlıklı beslenmemiz gerektiğini hepimiz biliyoruz. Fakat kaçımız gerçekten dikkat ediyoruz? Gerçekten vücudumuza fayda sağlayan besinlerden zengin bir soframız var mı? Sizler için hastalıklardan korunmanızı sağlayacak, vücudu temizleyen besinleri araştırdık...



Kimimiz kış boyu hastalıklardan gözünü açamıyor, kimimiz ise hastalık nedir bilmiyor. Bunun sebebini hepimiz az çok tahmin ediyoruz. Gerçekten doğru besinlerle sağlıklı bir beslenme gerçekleştirirsek vücudumuzu hastalıklardan koruyabiliriz.

Vücudu temizleyen besinler hangileri?

Pancar - Pancar antioksidan özelliklere sahiptir. Ayrıca demir, magnezyum, çinko, kalsiyum, B3 ve B6 da içerir. Karaciğerinizdeki ve vücudunuzdaki zehirli maddelerden kurtulmak için pancar çok önemli bir besindir.

Enginar - Enginarın içeriğinde bulunan sinarin toksinleri vücuttan atmaya yardımcı olur. Karaciğer ve safra kesesi vb. iç organları uyarır ve onları temizler. Alkol kullanan insanlara enginar tüketimi tavsiye edilir. Enginar probiyotik yapısı sayesinde vücuttaki sindirim sisteminin düzgün bir biçimde çalışmasına da yardımcı olur.

Limon ve greyfurt - Limon, vücudunuzun pH dengesini korumaya destek olur. Ayrıca glutatyon isimli bir maddenin üretimi için gerekli olan C vitaminine de sahiptir. Greyfurt da C vitamini kaynağı bir besindir.

Kereviz - Kereviz idrar sökücü özelliği sayesinde idrar yolu iltihabına iyi gelir. Aynı zamanda kanı da temizleyen kereviz bu sayede mikrobik rahatsızlıktan kurtulmanıza yardımcı olur. Şeker ve romatizmaya iyi gelir. Hazmın kolay bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Kanserli hücrelerden vücudu arındırmaya da yardımcıdır.

Sarımsak - Sarımsak toksin atıcı besinlerden biridir. Doğal toksin atımı için gerekli olan karaciğer enzimlerini aktifleştirir. Aynı zamanda içeriğindeki alisinin ve selenyum karaciğeri temizlemede vazifelidir. Sarımsak antimikrobik özelliğe sahip olduğu için mikropların yok edilmesinde de etkilidir.

Chia tohumu - Chia tohumunun içerisinde bol miktarda lif ve omega 3 yağ asidi bulunur. Bu tohum vücuda enerji verir ve sindirim esnasında karşılarına çıkan toksinleri uzaklaştırarak vücudu temizler.

Zencefil - Zencefil mide ve bağırsaklar için en faydalı besinlerdendir. Gazı söktürür, mideyi yatıştırır, bağırsakları temizler, sindirime yardım eder, kan dolaşımını hızlandırır, boğaz ağrısına iyi gelir ve vücudu ısıtır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.