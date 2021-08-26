Palet Okulları ile öğrenmek zevkli hale geliyor

Başakşehir Kampüsü, Tepeüstü Kampüsü, Yeşilvadi Kampüsü ve Çamlıca Kampüsü'nde öğrenci merkezli eğitimler veren Palet Okulları, çocuklara hayat boyu yaratıcı düşünme için gerekli olacak temel alışkanlık, davranış, yetenek ve fikirleri aşılamak, onlara ilham veren bir ortam sunmayı temel amaç edinmiştir. Palet Okulları anaokul, illkokul ve ortaokul kademelerinde eğitim vermektedir. Palet Okulları 2011 yılında TÜRGEV (Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı) bünyesinde kurulmuş ardından 2020 yılı itibarıyla Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) bünyesinde eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Başakşehir Kampüsü, Tepeüstü Kampüsü, Yeşilvadi Kampüsü ve Çamlıca Kampüsü'nde öğrenci merkezli eğitimler veren Palet Okulları, çocuklara hayat boyu yaratıcı düşünme için gerekli olacak temel alışkanlık, davranış, yetenek ve fikirleri aşılamak, onlara ilham veren bir ortam sunmayı temel amaç edinmiştir. Palet Okulları anaokul, illkokul ve ortaokul kademelerinde eğitim vermektedir. Palet Okulları 2011 yılında TÜRGEV (Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı) bünyesinde kurulmuş ardından 2020 yılı itibarıyla Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) bünyesinde eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Palet Okulları'nda öğrenciler montessori eğitimi ile hayata hazırlanmaktadır. Palet Okulları öğrenci merkeziyetçi bir eğitim anlayışı ile öğrencilerin keşfetme becerilerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Eğitim hayatına yeni başlayan minik öğrenciler bu sayede bir sonraki eğitim basamanlarına daha sağlam basabiliyor. Palet Okullar montessori eğitimi ile çocukların keşif ve merak duygularını destekleyerek onları kendi kararlarını verebilen, sorumluluk alabilen ve öğrenmekten zevk alan genç bireyler olarak hayata hazırlamak ve Türkiye'de benzeri nadir görülen yenilikçi bir eğitim vizyonu sunmak amacıyla 2011 yılında TÜRGEV (Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı) bünyesinde kurulmuştur. Palet Okulları 2020 yılında Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) bünyesine geçerek eğitim hayatına devam ediyor.

Montessori eğitimi ile hayat boyu yaratıcı düşünme

Palet Okulları'nda yüzyılı aşkın süredir birçok ülkede ilgi görmüş ve başarı göstermiş bir sistem olan Montessori eğitimi uygulanmaktadır. Palet Okulları'nın temel amacı; çocuklara hayat boyu yaratıcı düşünme için gerekli olacak temel alışkanlık, davranış, yetenek ve fikirleri aşılamak, onlara ilham veren bir ortam sunmaktır. Bu amaçları gerçekleştirmek için Palet Okulları Montessori Eğitim Modeli'nden yararlanmaktadır.

Deneyimli idareciler, uluslararası eğitim programı

Deneyimli idarecilerimiz, tecrübeli Montessori eğitmeni koordinatörlüğünde çalışan ve Palet Montessori öncülüğünde Türkiye'ye getirilen uluslararası bir eğitim programına dahil olan öğretmen kadromuz, uzman psikologlarımız ve rehberlik servisimizle çocukların eğitiminden öğretimine, sağlığından beslenmesine kadar her şeyin Montessori standartlarına ve en önemlisi çocukların doğasına uygun olması için gayret edilmektedir.

Palet Okulları'nın temel hedefi

Okulumuzda öğrenim gören çocuklarımızın ulaşmalarını istediğimiz bazı hedefler şu şekildedir:

Okul ve öğrenmeye karşı olumlu bir tutum benimsemeleri,

Kendilerine güvenen bireyler olmaları,

En önemli çalışma becerilerinden olan odaklanma alışkanlıklarını geliştirmeleri,

Kalıcı bir merak oluşturmaları,

İstikrarlı olmaları ve inisiyatif alabilme becerileri geliştirmeleri,

İçsel bir düzen ve disiplin geliştirmeleri,

Ayırt edebilme ve muhakeme yeteneklerini geliştirebilmeleri için duyusal-motor yeteneklerini geliştirmeleri,

Toplum tarafından kabul görülen davranışlar sergilemeleri,

Hayat boyu gerekli olacak temel yetenekleri edinmeleri,

Her çocuğun içindeki nihai potansiyelin farkında olmalarına yardımcı olmaktır.

Öğrenmek zevkli hale geliyor

Palet Okulları'nın eğitim sisteminde öğrenmek zevkli bir hale geliyor. Tasarlanan eğitim-öğretim programı ile öğrencilerin keşfetme becerileri ortaya çıkıyor. Palet Okulları'nda eğitim-öğretim programı bireysel farklılıklarını dikkate alan, değerler algısını sağlam temellere oturtan, proje tabanlı modern öğretim yöntemleri göz önünde bulundurularak Milli Eğitim Bakanlığı Müfredat Programları esas alınarak, “Montessori Bakış Açısı” ile öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel, fiziksel gelişimleri ve bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak yapılandırılmaktadır.

Manevi ve ahlaki değerleri kazanmış öğrenciler

Palet öğrencileri; yaşam boyu öğrenmeyi öğrenen, gelişime açık, manevi ve ahlaki değerleri kazanmış, davranışlarına yansıtmış, akademik ve teknolojik açıdan yeterli, sorgulayıcı düşünme becerisi gelişmiş, geçmişiyle barışık ve geleceği şekillendirebilecek vizyona sahip, özgüven sahibi ve inisiyatif kullanan, duyarlı bireyler olarak yetişmektedir.

Din ve Ahlak Eğitimi

Palet Okulları Din ve Ahlak Eğitimi & Kuran-ı Kerim derslerinde ve uygulamalarında hedefler;

İslami değerler ve kavramlara aşinalık kazandırma ve öğretme,

İslami değerler ve kavramları sevdirme,

İslam adabına uygun davranış edindirmektir.

Hedeflenen bu kazanımlara ulaşmada ilkokul ve anasınıfları dönemine uygun oyun, tekerleme, şiir, hikaye, şarkı, bilmece, el işi etkinlikleri, drama çalışmaları ve çizgi filmler kullanılmaktadır. İçeriği hazırlarken bu dönemdeki çocukların bilişsel, sosyal, duygusal ve ahlâkî gelişim dönemleri ve hazır bulunuşlukları göz önünde bulundurulmaktadır.

"Her öğrenci yapabilir, başarabilir" anlayışı

Palet Okulları'nda "Her öğrenci yapabilir, başarabilir." anlayışı ile eğitim veriliyor. Öğrenciler tüm faaliyetlerimizin odağını oluşturmakta ve onların öğrenmeyi öğrenmesi temel hedeftir. Bu bakış açısıyla modern eğitim-öğretim ortamında öğrencileri çağın ötesine taşıyacak tüm etkinliklerin uygulanmasına olanak sağlayan Montessori Materyalleri ile donatılan sınıflarımızda, dokunmatik ekranlı ve bilgisayarlı akıllı tahtalar bulunmaktadır.

Palet'te eğitim ortamı

Palet Okulları'nda eğitim görmenin ayrıcalıkları saymakla bitmiyor. Palet Okulları'nda öğrenciler bilimsel gelişmeler doğrultusunda düzenlenen laboratuvarlar, sanat ve müzik atölyeleri, kütüphane ve bilgisayar destekli araştırma odaları, spor ve kültürel etkinlik alanları ile bilgi ve sosyal gereksinimlerini hızlı ve doğru bir şekilde karşılayabilecekleri ferah bir ortamda öğrenimlerini sürdürmektedir.

Eğitim-öğretim uygulamalarının her aşamasında velilerle etkin bir iş birliği sağlanmaktadır. Düzenlenen seminer, toplantı ve konferanslarla veli eğitimleri gerçekleştirilmektedir. Rehberlik Birimi, öğrencilerin bireysel gelişimlerini ve farklılıklarını izlemekte, yaş dönemlerine bağlı olarak yaşanabilecek sorunları önceden tespit edip çözmeyi ve doğru davranışların kazanılmasını hedeflemektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.