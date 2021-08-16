Pakdemirli: Muğla ve Aydın yangınları kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'Muğla Milas Kargıcık ve Aydın Çine Sarıköy yangınları kontrol altına alındı' dedi.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Muğla Milas Kargıcık ve Aydın Çine Sarıköy yangınları kontrol altına alındı" dedi.

Bakan Pakdemirli, Muğla ve Aydın'daki orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı. Pakdemirli, Twitter hesabından "Muğla Milas Kargıcık ve Aydın Çine Sarıköy yangınları kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.