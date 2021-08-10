Öznur Küçüker Sirene kimdir? Öznur Küçüker Sirene nereli kaç yaşında? Fransız Arte kanalında PKK gerçeklerini anlatan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Öznur Küçüker'in kim olduğu insanlar tarafından araştırılmaya başlandı. HDP-PKK ilişkisini Fransız kanalında tüm gerçekliği ile anlatan Öznur Küçüker Sirene konuşması ile büyük takdir topladı.

Öznur Küçüker Sirene kimdir? Öznur Küçüker Sirene nereli kaç yaşında? Fransız Arte kanalında PKK gerçeklerini anlatan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Öznur Küçüker'in kim olduğu insanlar tarafından araştırılmaya başlandı. HDP-PKK ilişkisini Fransız kanalında tüm gerçekliği ile anlatan Öznur Küçüker Sirene konuşması ile büyük takdir topladı.

Öznur Küçüker Sirene kimdir?

Öznur Küçüker Sirene 1985 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Saint Benoît Fransız Lisesi birinci olarak tamamladı.

19 yaşında Fransa'ya göç etti. Fransa'da Türk ve Müslüman olduğu için çeşitli zorlukara mağruz kalan Öznur Küçüker Sirene kendisini siyaset ve uluslararası ilişkiler konusunda geliştirdi.

Öznur Küçüker Sirene lisans eğitiminden sonra Sciences Po'dan uluslararası ilişkiler yüksek lisansı diploması aldı.

Öznur Küçüker Sirene bir süre T.C. Paris Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nde uzman olarak çalıştı.

TRT'nin Fransızca yayın yapan haber sitesinde de ülkemizin başta Fransa olmak üzere yabancı ülkelerle ilişkileri hakkında haftalık analiz yazıları kaleme aldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.