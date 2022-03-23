Öznur Gülten Efeoğulları kimdir? Öznur Gülten Efeoğulları'na ceza verilmedi

Adana'nın Kozan ilçesinde kendisine şiddet uyguladığı iddia edilen eşi Osman Efeoğulları'nı öldüren Öznur Gülten Efeoğulları'nın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme 'eylemin meşru müdafaa şartları içinde geçekleşmesi' nedeniyle Öznur Gülten Efeoğulları'na ceza verilmemesine karar verildi. Öznur Gülten Efeoğulları, tahliye edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde kendisine şiddet uyguladığı iddia edilen eşi Osman Efeoğulları'nı öldüren Öznur Gülten Efeoğulları'nın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme "eylemin meşru müdafaa şartları içinde geçekleşmesi" nedeniyle Öznur Gülten Efeoğulları'na ceza verilmemesine karar verildi. Öznur Gülten Efeoğulları, tahliye edildi.

19 Ekim 2021'de yaşanan bir olay basında geniş yer bulmuştu. Adana'nın Kozan ilçesinde alkol kullanan Osman Efeoğulları ile eşi Öznur Gülten Efeoğulları arasında tartışma çıktı. İddiaya göre tartışanın kavgaya dönüşmesiyle Osman Efeoğulları eşini darp etmeye başladı ve bıçakla saldırmaya başladı. Arbede anında yere düşen bıçağı alan Öznur Gülten Efeoğulları, eşini bıçakladı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Osman Efeoğulları'nı ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ameliyata alınan Osman Efeoğulları, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 4 çocuk annesi Öznur Gülten Efeoğulları ise işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Mahkeme "meşru müdafaa" dedi

Hakkında ‘kasten öldürme' suçundan dava açılan Öznur Gülten Efeoğulları, Kozan Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün karar duruşmasına çıktı.

Daha önceki ifadelerini tekrarlayan Efeoğulları, 47 yıl boyunca eşinden sürekli şiddet gördüğünü ve öldürme kastıyla hareket etmediğini söyledi. Mahkeme heyeti, 4 çocuğu ve kayınpederi Ziya Efeoğulları'nın şikayetçi olmadığı Öznur Gülten Efeoğulları'na ‘eylemin meşru müdafaa şartları içinde geçekleşmesi' nedeniyle ceza verilmemesine karar verdi. Öznur Gülten Efeoğulları, tahliye edildi.

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