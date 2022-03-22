Özlem Gürses Halk TV'den kovuldu mu? Özlem Gürses Halk TV'de neden yok? Özlem Gürses hangi kanalda?

Özlem Gürses Halk TV'den kovuldu mu? Özlem Gürses hangi kanalda? Halk TV sunucularından Özlem Gürses bir süredir yayında göremeyen izleyiciler Özlem Gürses Halk TV'de neden yok? sorularını sormaya başladı. Daha önce emin Çapa ile yollarını ayıran kanaldan bu kez de Özlem Gürses ile ilgili flaş bir hamle geldi.

Özlem Gürses Halk TV'den kovuldu mu? Özlem Gürses hangi kanalda? Halk TV sunucularından Özlem Gürses bir süredir yayında göremeyen izleyiciler Özlem Gürses Halk TV'den neden yok? sorularını sormaya başladı. Daha önce emin Çapa ile yollarını ayıran kanaldan bu kez de Özlem Gürses ile ilgili flaş bir hamle geldi.

Halk TV'de program ve sunuculuk yapan isimlerin görevlerine son verildiği açıklandı. Özlem Gürses'in de ekranlarda görülmemesi nedeniyle vatandaşar Özlem Gürses Halk TV'den kovuldu mu? sorularını sormaya başladı. Kanal'dan son dakika duyurusu geldi.

Özlem Gürses Halk TV'den kovuldu mu?

Kanalın açıklamasında şöyle dendi: “Halk TV, kurumsallaşma yolunda bir adım daha atarken, uluslararası yayın standartlarının da gereği olarak, tüm ekran yüzlerinden kişisel YouTube kanallarında yaptıkları paralel yayınlara son vermelerini istedi. Özlem Gürses ile Emin Çapa bu teklifi ve önerilen diğer ara formülleri de kabul etmeyince, ne yazık ki yollar ayrıldı. Kendilerine bugüne kadarki emek ve katkıları için teşekkür ediyoruz.”

Özlem Gürses Halk TV'den neden yok?

Özlem Gürses ile Halk TV'nin yolları ayrıldı. Kanal yönetimi Özlem Gürses ile çalışmamaya karar verdi.

Özlem Gürses ise Twitter hesabı üzerinden, gelişmeyle ilgili açıklamayı yarın duyuracağını söyledi: “Yarın ben de bir açıklama yapacağım… Ama bugün baharın ilk günü ve oğlumun doğum günü… Şimdi onu kucaklamaya gidiyorum. Tüm mesajlarınız için teşekkürler.”

Emin Çapa: Halk TV YouTube kanalımızın gelirlerini istedi

Ayrılık kararını duyuran Emin Çapa da sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı.

Emin Çapa yaptığı açıklamada Halk TV'nin kendi youtube kanalının gelirine ortak olma talebini reddettiği için anlaşma sağlanamadığını savundu. .