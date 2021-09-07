Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu kimdir? Özlem Çerçioğlu nereli kaç yaşında? 2019 Türkiye yerel seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı olarak CHP'den Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına aday gösterilen ve yeniden kazanarak göreve başlayan Özlem Çerçioğlu'nun kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşe Özlem Çerçioğlu'nun hayatı ve biyografisi...

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu kimdir? Özlem Çerçioğlu nereli kaç yaşında? 2019 Türkiye yerel seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı olarak CHP'den Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına aday gösterilen ve yeniden kazanarak göreve başlayan Özlem Çerçioğlu'nun kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşe Özlem Çerçioğlu'nun hayatı ve biyografisi...

Özlem Çerçioğlu kimdir?

Özlem Çerçioğlu 11 Ağustos 1968 yılında Aydın'ın Nazilli ilçesinde dünyaya geldi. Özlem Çerçioğlu Aydın Büyüklşehir Belediye Başkanıdır.

Özlem Çerçioğlu siyasetçi olmasının yanından sanayici ve iş insanıdır. Özlem Çerçioğlu 22. ve 23. dönem Aydın milletvekili olarak TBMM'de yer almış bir siyasetçidir.

2009 Türkiye yerel seçimlerinde Aydın Belediye Başkanı seçilerek, Aydın'ın ilk kadın ve son belediye başkanı olmuştur. 2014 Türkiye yerel seçimlerinde Aydın'ın ilk büyükşehir belediye başkanı olarak seçilmiştir.

Özlem Çerçioğlu'nun çocukluk dönemi Aydın'ın Nazilli ilçesinde geçmiştir. Özlem Çerçioğlu üniversite eğitimine kadar olan eğitimlerini Nazilli'de tamamladı.

Üniversite eğitimi için gittiği Konya Selçuk Üniversitesi'nden 1988 yılında Makine Resim Konstrüksiyon Bölümünden mezun oldu.

Üniversite eğitiminden sonra iş hayatına atılan Özlem Çerçioğlu Sultanhisar ilçesined bulunan Jantsa'da çalıştı.

Jantsa'nın Ceo'su Ercan Çerçioğlu ile hayatını birleştiren Özlem Çerçioğlu daha sonra eşiyle birlikte yaşamını yurt dışında sürdürdü.

New York'ta bir özel firmada Müşteri İlişkileri Müdürü olarak çalıştı. Aynı zamanda çeşitli Türk derneklerinde yer aldı.

Çerçioğlu başarılı iş hayatının ardından siyasete atılmaya karar verdi. Çerçioğlu 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi 22. dönem Aydın Milletvekili olarak parlamentoya seçildi. Ardından 22 Temmuz 2007 tarihinde XXIII. dönem CHP Aydın Milletvekili olarak yeniden seçildi.

Aydın'ın ilk kadın belediye başkanı

2009 Türkiye yerel seçimlerinde Aydın belediye başkanı seçildi ve belediye başkanlığı yapmak üzere milletvekilliğinden istifa etti. Yerel Seçimler'i 649 oy farkla kazanmasının ardından CHP'nin ve Aydın'ın ilk kadın belediye başkanı olarak 30 Mart 2009'da belediye başkanlığı görevine başladı. Aydın il belediyesinin 6360 sayılı, 12 Kasım 2012 tarihli kanunla büyükşehir belediyesine dönüşmesinden sonra gerçekleşen ilk yerel seçim olan 2014 Türkiye yerel seçimlerinde CHP'den Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Seçimlerin sonucunda da Aydın'ın ilk büyükşehir belediye başkanı olarak yeniden göreve geldi. 2019 Türkiye yerel seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı olarak CHP'den tekrar Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu ve seçimleri kazandı.

Özlem Çerçioğlu sanayici Ercan Çerçioğlu ile evlidir ve 2 çocuk annesidir.

Özlem Çerçioğlu iyi düzeye İngilizce bilmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.