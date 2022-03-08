Özlem Ağ kimdir? Tokat'ta Özlem Ağ'ı 23 yerinden bıçaklayan kocası Samet Ağ tutuklandı mı? Tokat'ta yaşayan Özlem Ağ barışmak isteyen eşi tarafından 23 yerinden vahşice bıçaklanmıştı. Şans eseri hayatta kalan Özlem Ağ'ı bıçaklayan Samet Ağ kısa süre sonra serbest bırakılması büyük tepki görmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı son açıklamada Özlem Ağ'ı 23 yerinden bıçaklayan zanlının yeniden tutuklandığını açıkladı.

Özlem Ağ kimdir? Tokat'ta Özlem Ağ'ı 23 yerinden bıçaklayan kocası Samet Ağ tutuklandı mı? Tokat'ta yaşayan Özlem Ağ barışmak isteyen eşi tarafından 23 yerinden vahşice bıçaklanmıştı. Şans eseri hayatta kalan Özlem Ağ'ı bıçaklayan Samet Ağ kısa süre sonra serbest bırakılması büyük tepki görmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı son açıklamada Özlem Ağ'ı 23 yerinden bıçaklayan zanlının yeniden tutuklandığını açıkladı.

Tokat'ta boşanmak istediği eşinin barışma isteğini reddeden Özlem Ağ vahşice bıçaklanmıştı. 23 yerinden bıçaklanan Özlem Ağ tesadüf eseri hayatta kaldı. Özlem Ağ'ı ağır şekilde yaralayan eşi Samet Ağ ise bir süre sonra serbest bırakıldı. Bu olaya pek çok kişi tepki gösterdi.

Özlem Ağ kimdir?

Tokat'taki bir hastanede temizlik işçisi olarak çalışan eşi Samet Ağ (32) ile geçimsizlik yaşayan Özlem Ağ (30), ocak ayında evi terk ederek babası Mehmet Demirel'in yanına gidİp, boşanma davası açtı. 1 Nisan'da Samet Ağ, eşi ile konuşmak ve eve dönmeye ikna etmek için Mülk köyüne gitti.

Burada ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Samet Ağ eşi Özlem ile kayınpederi Mehmet Demirel'i bıçakla yaraladı. 23 yerinden bıçaklanan Özlem Ağ ile bacağından yaralanan Mehmet Demirel, Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay sonrası Samet Ağ çıkarıldığı mahkemece 'Tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

3 ay tutuklu kalan Samet Ağ'ın avukatı müvekkilinin adli kontrol şartı ile serbest bırakılması için başvurdu. Cumhuriyet Başsavcılığı da mahkemeden delillerin toplanmış olması ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak mahkemeden tahliye talep etti. Samet Ağ, 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararıyla 16 Temmuz'da CMK'nın 109/3-b maddesi kapsamında yurt dışına çıkmama, adli kontrol tedbirleri uygulanması, her hafta cuma günü saat 08.00- 20.00 saatleri arasında adresinin bulunduğu en yakın kolluk karakoluna imza atması" koşuluyla serbest bırakıldı.

Tokat'ta Özlem Ağ'ın eşi Samet Ağ tutuklandı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Erdoğan açıklamasında "Tokat'taki Özlem kardeşimizin 23 yerden ahlaksız, adi eşi tarafından bıçaklandığını öğrendim. Ne yaptılar diye Adalet Bakanlığının da bir sunumu vardı, sordum. 3 aydan sonra serbest bırakmışlar adamı, hemen aradım vs. Hamdolsun tekrar bu adi herifi içeri almışlar. Dedim bu süreç takip edilecek, ben de bu sürecin peşindeyim. Neden? Çünkü bu millet bize emanettir. Ey hakim sen nasıl oluyor da böyle birisini serbest bırakıyorsun. Ondan sonra yargıya hakaret. Ben bu ülkede Cumhurbaşkanıysam sen de böyle bir adamı serbest bırakıyorsan, bununla ilgili söylenmesi gereken neyse bunu ben sana söylerim. Sonuna kadar da takip edeceğiz, daha bitmedi işimiz. Bunu yakın takibe alacaksın dedim Bakanıma." dedi. .