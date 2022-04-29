Özkan Uğur'un sağlık durumu nedir? Ünlü isim açıklamalarda bulundu...

'MFÖ' grubunun solistlerinden Özkan Uğur bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Başarılı bir tedavi süreci geçiren ve iyileşen ünlü isimden sevenlerini üzen haber geldi. Özkan Uğur'un sağlık durumu nedir? Özkan Uğur kanser mi? Özkan Uğur son durumu nedir? İşte detaylar...

'MFÖ' grubunun solistlerinden Özkan Uğur bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Başarılı bir tedavi süreci geçiren ve iyileşen ünlü isimden sevenlerini üzen haber geldi. Özkan Uğur'un sağlık durumu nedir? Özkan Uğur kanser mi? Özkan Uğur son durumu nedir? İşte detaylar...

ÖZKAN UĞUR'UN SAĞLIK DURUMU NEDİR?

MFÖ grubu ile dinleyicilerin gönlünde taht kurmayı başaran Özkan Uğur, TV dünyasında da adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Daha önce 'Gora', 'Arog', 'Yeter Anne', 'Cennet Mahallesi', 'Arif V 2016', 'Karakomik Filmler' gibi yapımlarda rol alan oyuncu ve şarkıcı Özkan Uğur, 2013'te yakalandığı lenf kanserini atlatmıştı. Ünlü isim, 2020'de tekrar kanser tedavisi görmeye başlamıştı.

Mazhar Alanson, yakın arkadaşı olan Uğur'un sağlık durumu hakkında bilgi vermişti. Özkan Uğur ve Fuat Güner ile çekilen eski bir karesini yayınlayan Alanson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma; "Biz hem birbirimizi, hem sizi özledik. Yeni şarkılar ekliyoruz. İnşallah uzun bir konser olacak, MFÖ'ye doyacaksınız. Bu arada Özkan dualarınızla iyiye gidiyor. Hepinize MFÖ'den sevgiler" dedi.

'Yorucu tempodan uzak durmam gerekli'

Kısa süre önce hastalığı yendiğini açıklayan Özkan Uğur, İnstagram üzerinden yaptığı paylaşımda sayfasından yaptığı paylaşımla son raporlarının temiz çıktığını müjdelemiş ve "İkinci kez karşılaştığım bu maçtan da galip çıktım. Dualarınız için çok teşekkür ederim. İnşallah en kısa zamanda virüs belasından da kurtuluruz" demişti.

Sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama yapan şarkıcı, hastalığının tekrar ettiğini duyurdu.

68 yaşındaki Uğur, açıklamasında; "Eski rahatsızlığım tekrarladığı için akıllı ilaç tedavisine başladım. Bu süreçten en faydalı sonucu almak adına bir süre kalabalıktan ve yorucu tempodan uzak kalmam gerekiyor. Bu nedenle konserlerimizi bir müddet ertelemek durumundayız. En kısa sürede buluşmak ümidi ve sevgilerimle" ifadelerini kullandı.

Ünlü sanatçının paylaşımına Işın Karaca, Şehrazat, Çağrı Telkıvıran gibi birçok meslektaşı da "Acil şifalar" dileklerinde bulundu.