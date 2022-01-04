Özgür Özel Kuran Kursları hakkında ne dedi? Özgür Özel ne dedi? CHP'li Özel'in Kur'an Kursu açıklaması nedir?

Özgür Özel Kuran Kursları hakkında ne dedi? CHP'li Özel'in Kur'an Kursu açıklaması nedir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasının bir bölümünü ise skandal Kuran Kursu açıklaması yapan CHP'li Özgür Özel'e ayırdı. Erdoğan açıklamasında 'Geçenlerde bay Kemal'in yardımcısı çıkmış güya Diyanet'in okul öncesi eğitim vermesini eleştiriyor hatta hakaretlerini 'Ortaçağ zihniyeti' ne kadar vardırıyor.' dedi. Peki Özgür Özel ne dedi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda CHP'li Özgür Özel'i yapmış olduğu Kur'an Kursu açıklamaları nedeniyle eleştirdi. Erdoğan'ın açıklamalarından sonra vatandaşlar Özgür Özel Kuran Kursları hakkında ne dedi? Peki Özgür Özel ne dedi? CHP'li Özel'in Kur'an Kursu açıklaması nedir? sorusunu sormaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan konuşmasının bir bölümünü CHP'li Özgür Özel'in açıklamalarına ayırdı. Erdoğan konuşmasında şunları söyledi: "Kendilerini ne kadar farklı göstermeye çalışırlarsa çalışsınlar gerçek yüzlerini ifşa ettirmekten geride durmuyorlar. Geçenlerde bay Kemal'in yardımcısı çıkmış güya Diyanet'in okul öncesi eğitim vermesini eleştiriyor hatta hakaretlerini 'Ortaçağ zihniyeti' ne kadar vardırıyor. Bre gafil asıl çağ dışı olan sensin, senin bu faşist zihniyetin! Asıl gerici olan Ortaçağ karanlığında debelenen sen ve senin gibi at gözlüğüyle bakanlardır."

Özgür Özel Kuran Kursları hakkında ne dedi?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Diyanet'in Kur'an Kurslarına ilişkin yaptığı açıklama kamuyoyunda tepkilere neden oldu. Özgür Özel Kuran Kursları hakkında ne dedi? Özgür Özel ne dedi? soruları sıkça sorulmaya başlandı. Özel yaptığı açıklamada "Çocukları bütün dünya nasıl yetiştiriyorsa öyle yetiştirmek varken bir ortaçağ zihniyetine yönelmenin, bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu Cumhuriyet'e ne bu millete faydası var; ne de Anayasa'ya uygunluğu var." demişti.

Özgür Özel ne dedi?

Özgür Özel'in yaptığı açıklama pek çok kişinin tepkisine neden oldu. Özel "Çocukları bütün dünya nasıl yetiştiriyorsa öyle yetiştirmek varken bir ortaçağ zihniyetine yönelmenin, bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu Cumhuriyet'e ne bu millete faydası var; ne de Anayasa'ya uygunluğu var." dedi.

İYİ Parti'den destek geldi

İYİ Parti Elbistan Belediye Meclis Üyesi İsa Dal Özgür Özel'in açıklamalarına destek verdi. Dal, "Az bile tanımlamış. Kur'an kurslarından çıkıp ülkeye dünyaya faydalı olabilen birini gösterin. Ne bulmuşlar ne icat etmişler ne yapmışlar kardeşim" ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.