Özgür Demirtaş kimdir? Özgür Demirtaş CHP'nin cumhurbaşkanı adayı mı? Özgür Demirtaş'ın mesleği nedir?

Ekonomi ve piyasalar hakkında yaptığı yorumlarla dikkatleri üzerine çeken Özgür Demirtaş ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Özgür Demirtaş'ın Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olacağı iddia edildi. İddiaların ardından Özgür Demirtaş'ın kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Özgür Demirtaş kimdir? Özgür Demirtaş'ın mesleği nedir? Özgür Demirtaş CHP'nin cumhurbaşkanı adayı mı?

Ekonomi ve piyasalar hakkında yaptığı yorumlar ve YouTube videoları ile dikkatleri üzerine çeken Özgür Demirtaş ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Özgür Demirtaş'ın Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olacağı iddia edildi. İddiaların ardından Özgür Demirtaş'ın kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Özgür Demirtaş kimdir? Özgür Demirtaş'ın mesleği nedir? Özgür Demirtaş CHP'nin cumhurbaşkanı adayı mı?

Halk TV'de program yapan Emin Çapa'dan Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayına ilişkin çarpıcı bir açıklama gelmişti. Çapa Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayını bulduğunu iddia etmişti. Bu iddia siyaset gündeminde oldukça fazla konuşuldu. Çapa aaççklamasında "Seçmen beğenir mi? Ben ciddi bir şok yaşadım, henüz emin değ ilim" dedi. Emin Çapa açıklamasının devamında "Partilerle ilişkisi yok, adı kamuoyunda bilinmeyen, tanınmayan biri" demişti.Çapa'nın açıklamasının ardından CHP'nin cumhurbaşkanı adaı oldukça fazla tartışılmaya başlandı. Özgür Demirtaş'ın da Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olabileceği iddiası ortaya atıldı. Ekonomi konusunda uzmanlığı ve partili olmayışı nedeniyle aday profiline Demirtaş isminin adaylığa uyduğu belirtiliyor.

Özgür Demirtaş kimdir?

Özgür Demirtaş 12 Ağustos 1975 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

Özgür Demirtaş Türk finans profesörü, mühendis, akademisyen ve yazar.

Türk ekonomisine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Özgür Demirtaş ilkokul eğitimini Manisa'nın Salihli ilçesinde tamamlamış,Lise eğitimini ise İzmir Atatürk Lisesinde bitirdi. Üniversite sınavında ilk 50 içerisinde yer alan Özgür Demirtaş Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü kazanmıştır.

Üniversite lisans eğitiminin ardından yurt dışında eğitim görmek isteyen Özgür Demirtaş 1998 yılında Finans doktorası için Boston College'a kabul almış ve 2003 yılında doktor unvanını kazanmıştır. Aynı yıl içerisinde New York Şehir Koleji Baruch College'da yardımcı doçent unvanıyla akademik kariyerine başlamıştır ve 31 yaşında burada tenür unvanını kazanmıştır. Aynı zamanda NYU-Stern School of Business'da da dersler vermiştir. Akademik çalışmaları dünyanın önde gelen akademik dergilerinden, Journal of Financial Economics, Management Science, Journal of Monetary Economics, Journal of Financial and Quantitative Analysis ve Review of Finance'de yayınlanmıştır. 2012 yılında tenür unvanını bırakarak Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanlığını yürütmeye başlamıştır.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Sabancı Üniversitesi altında kurulan Finans Mükemmeliyet Merkezi kurucu başkanlığı, Akbank yönetim kurulu üyeliği,FODER yönetim kurulu üyeliği, Yeni Bir Lider yönetim kurulu üyeliği ve birçok holding danışmanlıklarını yürütmektedir. Bunların yanında 2012-2014 yılları arasında Türkiye Genç İşadamları Derneği, TAYSAD ve DASK danışmanlıklarını da yürütmüştür.

Özgür Demirtaş, evlidir ve bir çocuk babasıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.