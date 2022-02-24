Özgün Bayraktar kimdir? Özgün Bayraktar hayatı ve biyografisi

Özgün Bayraktar kimdir? Son zamanların en çok konuşulan tiyatrocularından biri olan Özgün Bayraktar Buyur Bi'De Burdan Bak adlı komedi programında yer almıştı. İnternet dizilerinde de sürekli yer alan tiyatrocu Özgün Bayraktar Türkiye'nin en çok izlenen programlarından olan Güldür Güldür Show ekibine katılmıştı. İşte Özgün Bayraktar'ın hayatı ve biyografisi...

Genç tiyatroculardan Özgün Bayraktar rol aldığı yapımlardaki performaansı ile adından oldukça fazla söz ettiriyor. Enerjisi ile izleyicinin de dikkatini çeken Özgün Bayraktar'ın kim olduğu internette araştırılıyor.

Özgün Bayraktar kimdir?

Özgün Bayraktar geçtiğimiz haftalarda Güldür Güldür Show ekibine dahil olmuştu. Yaklaşık olarak 10 bölüm Güldür Güldür Show'da Jale kareketirini oynayan Özgün Bayraktar daha sonra ekiten ayrıldı.

Özgün Bayraktar Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi‘nden mezun lmuştur. Oyuncluğa ilgisi olan Özgün Bayraktar daha sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim aldı. Başarılı bir şekilde tiyatro sanatçılığına devam eden Özgün Bayraktar 2015 yılında Buyur Burdan Bak isimli program ile tanındı.

Özgün Bayraktar Barış Gezegeni, Buyur Bi'De Burdan Bak ve Savaş Çiçekleri ve İlker Ayrık ve Acayip Tipler isimli tiyatro oyunlarında oynadı.

Özgün Bayraktar'ın sevgilisi Halil Alagöz'le 2018 Ağustosta evlendi.

Buyur Bi'De Burdan Bak hakkında

Buyur Bi'De Burdan Bak (eski adı ile Buyur Burdan Bak), sunuculuğunu Büşra Pekin, Ceyda Düvenci ve İlker Aksum'un yaptığı; 25 Şubat 2016'dan 5 Temmuz 2018'e kadar Perşembe günü yayınlanan Komedi programıdır. Program ilk önce 2015 yılında Doğa Rutkay'ın sunumu ile aynı oyuncularla Kanal D'de Buyur Burdan Bak ismiylen 12 bölüm yayınlanmıştır ve final yapmıştır. 2016 yılında ise TV8'e geçip aynı oyuncularla devam edip Ceyda Düvenci'nin sunumuyla Büşra Pekin ve İlker Aksum'un takım kaptanlığı ile yayınlanırken 11. bölümü ile yayından kaldırılmış fakat 2 sene sonra, 2018 yılında kalan 12. bölümü yayınlanmış ve final yapmıştır. .